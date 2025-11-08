السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة المستبعدين من معسكر منتخب مصر

منتخب مصر،فيتو
منتخب مصر،فيتو
18 حجم الخط

 شهدت قائمة منتخب مصر  التي أعلنها حسام حسن المدير الفني للفراعنة، استبعاد عدد من اللاعبين قبل انطلاق معسكر الفراعنة بمدينة العين في الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر. 

 

قائمة اللاعبين المستبعدين من معسكر نوفمبر 

 وجاءت قائمة المستبعدين من قائمة منتخب مصر كالتالي:

عبدالعزيز البلعوطي حارس مرمى البنك الأهلي، لأسباب فنية. 

أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي لأسباب فنية.

عمرو الجزار مدافع البنك الأهلي للإصابة 

كما تم استبعاد ياسر إبراهيم مدافع الأهلي لأسباب فنية.

كما تم استبعاد أحمد نبيل كوكا، وأحمد رمضان بيكهام لاعبا النادي الأهلي، لأسباب فنية.

واستبعد مصطفى فتحي لاعب بيراميدز، للإصابة.

كما تم استبعاد دونجا لاعب الزمالك، من المعسكر.

وجاءت قائمة اللاعبين المختارين لمعسكر شهر نوفمبر كالتالي: 

محمد الشناوي 
أحمد الشناوي
محمد صبحي 
مصطفي شوبير

محمد هاني 
محمد حمدي 
احمد فتوح 
رامي ربيعة
خالد صبحي 
حسام عبد المجيد 
محمد إسماعيل

مروان عطية 
حمدي فتحي 
مهند لاشين 
محمد شحاته 
محمود صابر 
محمود حسن تريزيجيه 
إبراهيم عادل
مروان عثمان 
عمر مرموش 
أحمد سيد زيزو 
محمود عبد الحفيظ زلاكة
محمد صلاح

اسامه فيصل 
صلاح محسن 
مصطفي محمد.

ويشارك منتخب مصر في دورة الإمارات الودية الدولية، التي تقام خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر.

ويخوض منتخب مصر مباراتين فقط في الدورة.

مواعيد مباريات دورة الإمارات الودية

تشهد دورة الإمارات أربع مباريات، بحيث يخوض كل فريق مباراتين خلال المنافسات.. جاءت مواعيدها كالتالي:

إيران × كاب فيردي – 13 نوفمبر

مصر × أوزبكستان – 14 نوفمبر

مباراة المركز الثالث – 17 نوفمبر (وتجمع الفريقين الخاسرين في أول مباراتين)

المباراة النهائية – 18 نوفمبر (تجمع الفريقين الفائزين في أول مباراتين) 

كما اتفق اتحاد الكرة على إقامة مباراة ودية  أمام نيجيريا يوم 14 ديسمبر المقبل باستاد القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا 2026 بالمغرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر مصطفي محمد مصطفى فتحي معسكر منتخب مصر محمود عبد الحفيظ محمود حسن تريزيجيه محمد صلاح محمد حمدي محمد الشناوي

مواد متعلقة

صلاح ومرموش من إنجلترا للعين استعدادا لمعسكر نوفمبر

عودة صلاح محسن والشناوي، مفاجآت في قائمة منتخب مصر

عودة فتوح ومرموش لقائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

موعد سفر منتخب مصر إلى الإمارات استعدادا لمعسكر نوفمبر

حسام حسن يعلن قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر

بنزيما ضد رياض محرز، التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الأهلي في قمة الدوري السعودي

موعد مباراة نيوم والنصر في الدوري السعودي

موعد مباراة أهلي جدة والاتحاد في قمة الدوري السعودي

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

المزيد
الجريدة الرسمية