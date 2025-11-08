الدوري السعودي، التشكيل الرسمي لمباراة الأهلي والاتحاد في ديربي جدة

18 حجم الخط

الدوري السعودي، أعلن ماتياس يايسله، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة نظيره الاتحاد، في مباراة «ديربي جدة» المرتقبة، والتي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري السعودي للمحترفين «دوري روشن».

تشكيل النادي الأهلي ضد الاتحاد

يدخل فريق أهلي جدة مباراته أمام غريمه الاتحاد في ديربي جدة بتشكيل مكون من:

- حراسة المرمى ميندي

- خط الدفاع: مجرشي – ديميرال – إيبانيز – سليمان

- خط الوسط: فرانك كيسيه – ميلوت- أتانجانا

- خط الهجوم: رياض محرز- فراس البريكان – ماثيوس

تشكيل مباراة ديربي جدة، فيتو

تشكيل اتحاد جدة أمام الأهلي

فيما يدخل فريق اتحاد جدة مباراته أمام الأهلي في ديربي جدة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: رايكوفيتش

في خط الدفاع: الشنقيطي، بيريرا، كادش، ميتاي.

في خط الوسط: الناشري، عوار، كانتي.

في خط الهجوم: ديابي، بنزيما، روجر.

ترتيب الأهلي والاتحاد في دوري روشن

ويسعى فريق الاتحاد لتحقيق الانتصار من أجل مصالحة جماهيره بعد التعادل مع الخليج (4-4)، وهو نفس المخطط لدى الأهلي بعد تعادله مع الرياض في نفس الجولة.

وقبل الديربي، يحتل فريق الأهلي المركز السادس في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 13 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الثامن برصيد 11 نقطة.

موعد مباراة ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي

ومن المقرر أن تقام مباراة اتحاد جدة والاهلي على ملعب “الإنماء” بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، اليوم يوم السبت في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

وستذاع مباراة الاتحاد والأهلي في ديربي جدة، عبر قناة ثمانية HD 1 الناقل الحصري لبطولة الدوري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك بتعليق فهد العتيبي.

