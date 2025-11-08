الاحتلال يزعم اغتيال عنصر بحزب الله في بلدة برعشيت جنوب لبنان

18 حجم الخط

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، اغتيال عنصر بحزب الله في بلدة برعشيت جنوب لبنان.



وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور على منصة "إكس" إن الاحتلال "هاجم في منطقة برعشيت جنوب لبنان" وقضى على أحد عناصر حزب الله.

كما أضاف أن العنصر "تورط في محاولات إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة".



أتى ذلك بعدما أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي المسير بوقت سابق السبت على سيارة في منطقة شبعا، ما أدى لمقتل شخصين، وضرب سيارة أخرى في برعشيت أيضًا.



كما استهدفت مسيرة إسرائيلية بصاروخين موجهين سيارة ثالثة قرب مستشفى صلاح غندور في مدينة بنت جبيل، فيما أعلنت وزارة الصحة إصابة 7 مواطنين.

