السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

لبنان تكشف هويّة إسرائيليين دخلا البلاد بجوازات أجنبية

الشرطة اللبنانية
الشرطة اللبنانية
ذكرت تقارير إعلامية اليوم السبت، أن الأمن العام اللبناني كشف عن هوية مواطنين إسرائيليين دخلا الأراضي اللبنانية مؤخرا بجوازات سفر أجنبية، حيث جالا في بيروت قبل مغادرتهما عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وأفادت مصادر أمنية أن المُشتبه بهما هما: أبراهام دوف جولدشتاين، وهو مدون إسرائيلي معروف عبر وسائل التواصل الاجتماعي باسم  "Avigold"، مواليد 1991، يحمل جواز سفر كندي صالح حتى عام 2035.

والثاني هو بيريل إنديج، مواليد 1994، يحمل جواز سفر أمريكي صالح حتى 2031.

ووفقا للمعلومات الرسمية، دخل الاثنان الأراضي اللبنانية في 17 سبتمبر 2025 عبر معبر المصنع الحدودي مع سوريا ثم غادرا في 18 سبتمبر 2025 عبر مطار بيروت، بعد إقامتهما في فندق بالعاصمة.

وأثارت هذه الزيارة ضجة واسعة بعد نشر جولدستاين، المعروف بنشاطه على منصات التواصل، مقطع فيديو يوثق تواجده في مرسى يخوت فاخر في وسط بيروت، وهو يتحدث باللغة العبرية، ويرتدي ملابس عادية دون أي إشارة إلى هويته الرسمية.

لبنان إسرائيل مطار رفيق الحريري بيروت

