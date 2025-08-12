الثلاثاء 12 أغسطس 2025
خارج الحدود

هولندا تطلب توضيحات من إسرائيل بشأن مقتل صحفيي الجزيرة في غزة

أنس الشريف، فيتو
أنس الشريف، فيتو

طلبت وزارة الخارجية الهولندية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء،  توضيحات من السفارة الإسرائيلية لديها بشأن مقتل 6 صحفيين، بينهم مراسل قناة الجزيرة أنس الشريف، في قصف على خيمة بغزة.

وقالت مؤسسة هند رجب الحقوقية، اليوم الثلاثاء، أن 6 قادة بجيش الاحتلال الإسرائيلي  مسؤولون عن قتل أنس الشريف منهم قادة الأركان وسلاح الجو والمنطقة الجنوبية.

 

منظمة حقوقية تتهم قادة بجيش الاحتلال في قتل أنس الشريف 

وأضافت المؤسسة الحقوقية، أن قائمة المسؤولين عن قتل أنس الشريف تضم قادة وحدة 8200 وقاعدة بلماحيم الجوية وأفيخاي أدرعي، وقد قدمنا شكوى للمحكمة الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه.

txt

مؤسسة حقوقية تتقدم بشكوى لـ الجنائية الدولية ضد قتلة أنس الشريف وزملائه

وأمس الاثنين قالت وزيرة خارجية سلوفينيا تانيا فايون: إن قتل صحفيي الجزيرة بغزة غير مقبول ومخز.

 

سلوفينيا: قتل صحفيي الجزيرة مخزٍ واعتداء على الحقيقة

وأضافت وزيرة خارجية سلوفينيا: أن الصحفيين ليسوا هدفا ومهاجمتهم اعتداء على حرية الصحافة والحقيقة.

وفي السياق ذاته قالت الأمم المتحدة في بيان صادر عنها، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعا لفتح تحقيق مستقل ونزيه بشأن مقتل الصحفيين في غزة.

