خارج الحدود

قتيل و4 جرحى جراء غارة إسرائيلية على سيارة ببلدة "برعشيت" جنوبي لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، مقتل شخص وإصابة 4 آخرين جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة "برعشيت" جنوبي لبنان.

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة جنوب لبنان

هاجمت طائرة مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة برعشيت جنوبي لبنان في ثالث استهداف من نوعه اليوم السبت.

ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل لوقف انتهاكها لقرار مجلس الأمن رقم 1701 بوقف إطلاق النار في لبنان.

الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار 

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان أمس الجمعة: ندعو كل الأطراف في لبنان إلى الحفاظ على وقف النار.

وفي السياق ذاته قال الرئيس اللبناني جوزيف عون: “كلما عبر لبنان عن انفتاحه على نهج التفاوض تمعن إسرائيل في عدوانها وخرقها للقرار 1701”.

خروقات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان 

وأضاف عون: ما قامت به إسرائيل اليوم في جنوب لبنان يعد جريمة مكتملة الأركان، مشيرا إلى أن تل أبيب  لم تدخر جهدا منذ عام لإظهار رفضها لأي تسوية تفاوضية.

