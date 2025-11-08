السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

نحلة خالة المطرب
نحلة خالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
18 حجم الخط

 

كشف تامر حموكشة، نجل خالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية له، بعد الحادث المروع في المنيا الذي تعرض له أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وقال حموكشة في تصريحات خاصة: إن الحالة الصحية للفنان لا تزال حرجة، ويخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، مؤكدًا أن الفريق الطبي يواصل جهوده للعمل على استقرار حالته ومتابعة التحاليل والفحوصات الدقيقة.

آخر كلماته هاتولي ضاضا

وأضاف: "قبل أن يدخل في الغيبوبة كان بينادي على ابنه الراحل ضاضا، وقال آخر كلماته هاتولي ضاضا، وكأنه  يشعر أن فراقه اقترب"، مشيرًا إلى أن الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد، بعد فقدان عدد من أفرادها في الحادث المؤلم.

وفاة الليثي

وناشد ابن خالة الفنان، الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن وفاة الليثي، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الأسرة تتابع حالته لحظة بلحظة، مطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضح أن إسماعيل الليثي يتمتع بروح طيبة ،وكان دائم التواصل مع محبيه وزملائه في الوسط الفني، وأن ما حدث له مأساة كبيرة أثرت في قلوب الجميع، متمنيًا أن يتجاوز محنته ويعود لجمهوره قريبًا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تامر حموكشة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي اسماعيل الليثي وفاة الليثي المنيا محافظة المنيا محافظ المنيا اللواء عماد كدواني محافظ المنيا اخبار محافظة المنيا اخبار المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم الفنان إسماعيل الليثي

مواد متعلقة

الإعدام شنقا لقاتلة زوجها وأطفاله الـ 6 في المنيا

حقيقة وفاة الطفل عمر على خلفية حادث تصادم إسماعيل الليثي

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

استئصال الطحال وإصابات خطيرة، تفاصيل حالة الطفل الناجي من حادث إسماعيل الليثي

نزيف بالمخ وتركيب أنبوبة صدرية، تفاصيل حالة المطرب إسماعيل الليثي بعد حادث المنيا

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

الإعلان عن تغيير اسم العاصمة الإدارية الجديدة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

طاقم حكام تركي لنهائي السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح دور المرأة في بناء الأسرة والمجتمع

رئيس جامعة الأزهر: علوم الإسلام تتكامل فيما بينها لخدمة الإنسان

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

المزيد
الجريدة الرسمية