ابن خالة إسماعيل الليثي يكشف تفاصيل حالته الصحية (فيديو)

18 حجم الخط

كشف تامر حموكشة، نجل خالة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي، تفاصيل جديدة عن الحالة الصحية له، بعد الحادث المروع في المنيا الذي تعرض له أثناء عودته من إحياء حفل غنائي بمحافظة أسيوط.

المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

وقال حموكشة في تصريحات خاصة: إن الحالة الصحية للفنان لا تزال حرجة، ويخضع للعلاج داخل أحد المستشفيات المتخصصة، مؤكدًا أن الفريق الطبي يواصل جهوده للعمل على استقرار حالته ومتابعة التحاليل والفحوصات الدقيقة.

آخر كلماته هاتولي ضاضا

وأضاف: "قبل أن يدخل في الغيبوبة كان بينادي على ابنه الراحل ضاضا، وقال آخر كلماته هاتولي ضاضا، وكأنه يشعر أن فراقه اقترب"، مشيرًا إلى أن الأسرة تعيش حالة من الحزن الشديد، بعد فقدان عدد من أفرادها في الحادث المؤلم.

وفاة الليثي

وناشد ابن خالة الفنان، الجميع عدم الانسياق وراء الشائعات التي تتحدث عن وفاة الليثي، مؤكدًا أن تلك الأخبار لا أساس لها من الصحة، وأن الأسرة تتابع حالته لحظة بلحظة، مطالب الجمهور بالدعاء له بالشفاء العاجل.

وأوضح أن إسماعيل الليثي يتمتع بروح طيبة ،وكان دائم التواصل مع محبيه وزملائه في الوسط الفني، وأن ما حدث له مأساة كبيرة أثرت في قلوب الجميع، متمنيًا أن يتجاوز محنته ويعود لجمهوره قريبًا.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.