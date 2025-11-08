السبت 08 نوفمبر 2025
تحرير 86 مخالفة تموينية وضبط 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم بالقليوبية

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة القليوبية، برئاسة الدكتور تامر صلاح وكيل الوزارة، حملات رقابية مكثفة اليوم السبت، استهدفت المخابز والأنشطة التجارية في سبع مدن بالمحافظة، في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز وتكثيف الحملات الميدانية.

 

محافظ بني سويف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان كلية الدراسات الإسلامية بنين

محافظ الأقصر يوجه برفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات النواب

 

أسفرت الحملات عن تحرير 86 مخالفة تموينيةـ شملت إدارات (طوخ، قليوب، شبين القناطر، بنها، كفر شكر، وحي غرب شبرا الخيمة) تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، والغلق بدون إذن، وعدم نظافة أدوات العجن، وعدم تسليم بون الصرف للمواطنين.

كما تم في مركز ومدينة طوخ تحرير 7 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار بالمحال التجارية (بقالة، حلواني، عطارة، سوبر ماركت، مبيدات) فيما شهد حي غرب شبرا الخيمة تحرير 8 مخالفات للمخابز، من بينها 3 محاضر لتصرف في 38 شيكارة دقيق بلدي مدعم، إلى جانب مخالفات نقص وزن الخبز وعدم إصدار بون الصرف.

وأكد محافظ القليوبية استمرار تكثيف الحملات التموينية في جميع الإدارات التموينية على مستوى المحافظة لضبط الأسواق والمخابز، ومواجهة أي مخالفات تمس حقوق المواطنين أو تتلاعب بالدعم.

الجريدة الرسمية