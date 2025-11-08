السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

السيطرة على حريق هائل داخل معمل تفريخ بقرية ميت العطار في بنها

 تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، منذ قليل، من السيطرة على حريق هائل اندلع داخل معمل تفريخ مكوَّن من طابق واحد، يقع بجوار المقابر، بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها، بعد الدفع بـ 3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمني لمنع امتداد النيران إلى المباني المجاورة.

 

 البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ عن اندلاع حريق هائل داخل معمل تفريخ مكوَّن من طابق واحد، يقع بجوار المقابر، بقرية ميت العطار التابعة لمركز بنها.

وعلى الفور، انتقلت 3 سيارات إطفاء إلى موقع الحادث، وبدأت في محاصرة ألسنة اللهب، وسط تصاعد كثيف للدخان، وتمكنت من منع امتداد النيران إلى المحال المجاورة، وسط متابعة دقيقة من الأجهزة الأمنية المختصة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والحماية المدنية أعمال التبريد.

وأسفر الحريق عن تلفيات مادية دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية الحماية المدنية بالقليوبية القليوبية أمن القليوبية بنها

