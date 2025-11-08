أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 250 بجريدة الوقائع المصرية

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250، الصادر في 8 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد صومالي وسوري و3 نيجيريين من البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصري لـ21 شخصًا.

-وقرارات وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 39٫9 فدان بمنطقة الفيالت السكنية رقم (A-2 )السابق اعتمادها بالقرار الوزارى رقم 837 لسنة 2023 بمساحة 161٫94 فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطعة الأرض رقم (30/3) البالغ مساحتها 4230756٫46م2 بما يعادل 1007٫32 فدان، بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقارية بالشراكة مع الهيئة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل المعتمد بالقرار الوزارى رقم 387 لسنة 2019، والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 458 لسنة 2021 و837 لسنة 2023.

وقرار وزارة الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ/1) بمساحة 2٫02 فدان بما يعادل 8488٫553م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ محمد محمد عاطف محمد أبو النصر، لإلقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%)

-وقرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية





