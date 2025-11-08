السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

الجريدة الرسمية والوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 250 بجريدة الوقائع المصرية

وزير الداخلية اللواء
وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، فيتو
18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 250، الصادر في 8 نوفمبر 2025، أهم القرارات الحكومية اليوم، أبرزها قرارات وزارة الداخلية، ووزارة الإسكان والمرافق، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
-قرارات وزارة الداخلية، بشأن إبعاد صومالي وسوري و3 نيجيريين من البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام.
وقرارات وزارة الداخلية بالأذن لـ 21 مواطنًا التجنس بالجنسية الأجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، ورد الجنسية المصري لـ21 شخصًا.
قرارات وزارة الإسكان والمرافق باعتماد تعديل المخطط التفصيلى لمساحة 39٫9 فدان بمنطقة الفيالت السكنية رقم (A-2 )السابق اعتمادها بالقرار الوزارى رقم 837 لسنة 2023 بمساحة 161٫94 فدان، ضمن المرحلة الثانية من قطعة الأرض رقم (30/3) البالغ مساحتها 4230756٫46م2 بما يعادل 1007٫32 فدان، بمدينة حدائق أكتوبر المخصصة لشركتى أوراسكوم للتنمية مصر وأوراسكوم العقارية بالشراكة مع الهيئة، لإقامة مشروع عمرانى متكامل المعتمد بالقرار الوزارى رقم 387 لسنة 2019، والمعدل بالقرارين الوزاريين رقمى 458 لسنة 2021 و837 لسنة 2023.

وقرار وزارة الإسكان باعتماد تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (12أ/1) بمساحة 2٫02 فدان بما يعادل 8488٫553م2 الواقعة بالحوض رقم (3) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر المخصصة لـ محمد محمد عاطف محمد أبو النصر، لإلقامة مشروع سكنى بمقابل عينى (تنازل عن 50%)
قرارات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، بشأن قيد بعض المصانع والشركات مالكة العالمات التجارية المستوفاة لقواعد تسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية 

 


 

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 249 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 246 بجريدة الوقائع المصرية


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جريدة الوقائع المصرية اهم القرارات الحكومية اليوم أهم القرارات الحكومية قرارات وزارة الداخلية وزارة الإسكان والمرافق الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات

مواد متعلقة

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 249 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 246 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 237 بجريدة الوقائع المصرية

أهم القرارات الحكومية اليوم في العدد 232 بجريدة الوقائع المصرية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية