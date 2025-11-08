ياسر إدريس يفوز بعضوية المكتب التنفيذي للجان الأولمبية العربية للمرة الثانية

18 حجم الخط

فاز المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ونائب رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية ورئيس الاتحاد المصري للسباحة، بعضوية المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية للمرة الثانية على التوالي.

وقال المهندس ياسر إدريس في تصريح له: "أشعر بالفخر لتجديد الثقة في شخصي للمرة الثانية، وأؤكد أنني سأواصل العمل على دعم الرياضة العربية وتعزيز التعاون بين اللجان الأولمبية الوطنية بما يحقق أفضل النتائج للرياضيين العرب".

وأقيمت الجمعية العمومية لاتحاد اللجان الأولمبية العربية عصر اليوم السبت على هامش دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليًا في مدينة الرياض خلال الفترة من 7 حتى 21 نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، تم انتخاب الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسا لاتحاد اللجان الأولمبية العربية بالتزكية، حيث حظي بدعم كامل من أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدًا عزمه على تطوير الرياضة العربية وتعزيز مكانتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

من جانب آخر، تشارك البعثة المصرية في منافسات النسخة السادسة من دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعدد 81 لاعبًا ولاعبة في 12 رياضة مختلفة، من بينها لعبتين بارالمبيتين.

