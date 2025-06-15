10 مواد طبيعية، للعناية ببشرتك طوال فصل الصيف

10 مواد طبيعية، للعناية ببشرتك، مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة وزيادة التعرض لأشعة الشمس، تصبح البشرة أكثر عرضة للجفاف، الاسمرار، البثور، والتصبغات.



لذلك، يحتاج الوجه والجسم إلى روتين عناية خاص يعتمد على الترطيب، والتبريد، والحماية من الشمس، ولأن المنتجات التجارية قد تحتوي على مواد كيميائية قد تؤذي البشرة أو تزيد من حساسيتها، فإن اللجوء إلى المواد الطبيعية للعناية بالبشرة في الصيف يُعد خيارًا صحيًا وآمنًا وفعّالًا.



أوضحت خبيرة العناية بالبشرة والجسم سامنثا جريج، أن العناية بالبشرة في فصل الصيف لا تتطلب بالضرورة منتجات باهظة الثمن أو كيميائية، وباستخدام مكونات بسيطة وطبيعية من مطبخك، يمكنكِ الحفاظ على بشرتك صحية، نضرة، ومحميّة من آثار الشمس والحرارة.



أفضل مواد طبيعية للعناية بالبشرة



مستحضرات عناية بالبشرة

فيما يلي تستعرض خبيرة العناية بالبشرة، أفضل المواد الطبيعية التي يمكن استخدامها للعناية بالبشرة طوال فصل الصيف، مع توضيح فوائد كل منها وكيفية استخدامها:



1. الألوفيرا (جل الصبار)

الفوائد:

الألوفيرا من أقوى المكونات الطبيعية لتهدئة البشرة بعد التعرض للشمس، كما تعمل على ترطيب الجلد وتجديد خلاياه. تحتوي على فيتامينات C وE ومواد مضادة للأكسدة تساعد على تقليل التهيج والاحمرار.

طريقة الاستخدام:

يمكن استخدام الجل المستخرج من ورقة الصبار مباشرة على الوجه والجسم بعد غسل البشرة. يُترك 10-15 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر، أو يُستخدم كقناع ليلي مرطب.

2. ماء الورد

الفوائد:

يعمل ماء الورد على إنعاش البشرة وتلطيفها، كما يساعد على شد المسام وتقليل الإفرازات الدهنية الزائدة، ويُعد تونر طبيعي مناسب جدًا للبشرة الحساسة في الأجواء الحارة.

طريقة الاستخدام:

يمكن رش ماء الورد على البشرة عدة مرات خلال اليوم، أو استخدامه كتونر بعد غسل الوجه صباحًا ومساءً.

3. الخيار

الفوائد:

الخيار غني بالماء وفيتامين C، وهو مثالي لترطيب البشرة وتفتيح لونها وتخفيف الانتفاخ، خصوصًا حول العينين. كما يبرد الجلد ويقلل من الالتهابات الناتجة عن الشمس.

طريقة الاستخدام:

يُبشَر الخيار ويوضع على البشرة كقناع لمدة 20 دقيقة، أو يمكن تقطيع شرائح رفيعة ووضعها مباشرة على الوجه أو تحت العينين.

4. الزبادي (اللبن الرائب)

الفوائد:

الزبادي يحتوي على حمض اللاكتيك الذي يعمل على تقشير خفيف للبشرة، وتفتيح التصبغات الناتجة عن الشمس، بالإضافة إلى قدرته على ترطيب البشرة وتبريدها.

طريقة الاستخدام:

يُمكن وضع الزبادي وحده على البشرة، أو مزجه مع مكونات أخرى مثل العسل أو الخيار لصنع ماسك مغذي يُستخدم مرتين أسبوعيًا.

5. العسل الطبيعي

الفوائد:

العسل مرطب طبيعي قوي، يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، مما يجعله مثاليًا لعلاج حب الشباب الصيفي وتهدئة البشرة المتعبة.

طريقة الاستخدام:

يُوضع العسل الخام على الوجه كقناع لمدة 15 دقيقة ثم يُغسل بالماء الفاتر. كما يمكن مزجه مع الزبادي أو الشوفان للحصول على فوائد إضافية.

6. الشوفان

الفوائد:

الشوفان يُعد مهدئًا رائعًا للبشرة، خصوصًا إذا كانت البشرة متهيجة من الشمس أو الحساسية. كما ينظف البشرة بلطف دون تجفيفها.

طريقة الاستخدام:

يُمزج دقيق الشوفان مع الماء أو الحليب لعمل معجون يُستخدم كماسك يُترك على الوجه لمدة 10-15 دقيقة. يُغسل بلطف لتقشير خفيف ومنعش.

7. زيت جوز الهند

الفوائد:

زيت جوز الهند يرطّب البشرة بعمق، ويحتوي على أحماض دهنية مضادة للبكتيريا. يُناسب البشرة الجافة والمناطق الخشنة مثل الكوعين والركبتين.

طريقة الاستخدام:

يُستخدم بكمية قليلة على الجلد بعد الاستحمام أو قبل النوم، لكن يُفضل تجنبه للبشرة الدهنية أو المعرضة للحبوب.

8. ماء الخيار أو النعناع المبرد

الفوائد:

يساعد على إنعاش البشرة وتخفيف حرارة الجلد، ويمكن استخدامه كبديل طبيعي لمثبتات المكياج أو المرطبات المائية.

طريقة الاستخدام:

يُغلى قليل من النعناع أو يُعصر الخيار، ثم يُبرد ويُوضع في بخاخ لاستخدامه على الوجه طوال اليوم.

9. قناع الطماطم والليمون لتفتيح البشرة

الفوائد:

الطماطم تحتوي على الليكوبين الذي يحمي البشرة من أشعة الشمس ويُساعد في تفتيح لونها. بينما يعمل الليمون كمبيض طبيعي لتقليل البقع.

طريقة الاستخدام:

يُمزج عصير الطماطم مع قطرات من عصير الليمون، ويُوضع على البشرة لمدة 10 دقائق فقط، ثم يُغسل جيدًا ويُستخدم مرطب بعدها. يُستخدم مساءً فقط، ولا يُنصح به للبشرة الحساسة.

10. قناع النشا وماء الورد

الفوائد:

مناسب لتفتيح البشرة وتنظيفها بعمق. النشا يُقلل من لمعان البشرة الدهنية، بينما يعمل ماء الورد على الترطيب والنعومة.

طريقة الاستخدام:

تُمزج ملعقة صغيرة من النشا مع ماء الورد لعمل عجينة ناعمة، تُوضع على البشرة حتى تجف ثم تُغسل بالماء البارد.

مستحضرات للبشرة من الطبيعة

نصائح هامة للعناية بالبشرة صيفًا باستخدام مواد طبيعية:



الترطيب الداخلي أساسي: شرب كمية كافية من الماء (2-3 لتر يوميًا) ضروري لنضارة البشرة.

تقليل المكياج الثقيل: خصوصًا في النهار لتجنب انسداد المسام.

استخدام واقي الشمس الطبيعي أو المخصص للبشرة الحساسة: يحتوي على أكسيد الزنك أو ثاني أكسيد التيتانيوم.

استخدام كمادات الشاي الأخضر المبردة: لتهدئة العينين وتخفيف الانتفاخ.

الروتين الليلي مهم جدًا: اغسلي وجهك بماء فاتر، ثم استخدمي تونر طبيعي مثل ماء الورد، وضعي ماسكًا بسيطًا أو مرطبًا طبيعيًا مثل زيت اللوز.

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