رياضة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

توتنهام ومانشستر
توتنهام ومانشستر يونايتد
انتهى الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0 لصالح مانشستر يونايتد، في المباراة المقامة، الآن، في الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز هدف مانشستر يونايتد بريان مبيوم في الدقيقة 32 من الشوط الأول لينتهي الشوط بتقدم اليونايتد بهدف دون رد.

تشكيل توتنهام ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بورو، روميرو، فان دي فين، سبينس.

خط الوسط: بالينيا، جونسون، بابي سار.

خط الهجوم: ريتشارليسون، كولو مواني، تشافي سيمونز.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام

حراسة المرمى: سين لامينس.

خط الدفاع: نصير مزراوي، لوك شاو، هاري ماجواير، ماتياس دي ليخت.

خط الوسط: باتريك دورجو- برونو فيرنانديز- كاسيميرو.

خط الهجوم: بريان مبيومو- أماد ديالو- ماتيوس كونيا.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة الـ 11

1- أرسنال 25 نقطة 
2- مانشستر سيتي 19 نقطة
3- ليفربول 18 نقطة
4- سندرلاند 18 نقطة
5- بورنموث 18 نقطة
6- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
7- تشيلسي 17 نقطة
8- مانشستر يونايتد 17 نقطة
9- كريستال بالاس 16 نقطة
10- برايتون 15 نقطة
11- أستون فيلا 15 نقطة
12- برينتفورد 13 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
14- إيفرتون 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 7 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 6 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان

