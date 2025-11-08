السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11

ترتيب الدوري الإنجليزي
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11
18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر أرسنال قمة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 25 نقطة قبل انطلاق مواجهات الجولة الـ11.

فيما يتواجد مانشستر سيتي بالمركز الثاني برصيد 19 نقطة ثم ليفربول ثالثا برصيد 18 نقطة قبل انطلاق منافسات الجولة الـ 11.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11 

1- أرسنال 25 نقطة 
2- مانشستر سيتي 19 نقطة
3- ليفربول 18 نقطة
4- سندرلاند 18 نقطة
5- بورنموث 18 نقطة
6- توتنهام هوتسبير 17 نقطة
7- تشيلسي 17 نقطة
8- مانشستر يونايتد 17 نقطة
9- كريستال بالاس 16 نقطة
10- برايتون 15 نقطة
11- أستون فيلا 15 نقطة
12- برينتفورد 13 نقطة
13- نيوكاسل يونايتد 12 نقطة
14- إيفرتون 12 نقطة
15- فولهام 11 نقطة
16- ليدز يونايتد 11 نقطة
17- بيرنلي 10 نقاط
18- وست هام 7 نقاط
19- نوتنجهام فوريست 6 نقاط
20- وولفرهامبتون نقطتان 

جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بعدد 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة غدا الأحد بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 نوفمبر 2025 

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً 

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً 

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً 

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً 

الأحد 9 نوفمبر 2025 

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً 

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً 

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً 

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً 

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز جدول ترتيب فرق الدوري الانجليزي ترتيب فرق الدوري الإنجليزي أرسنال ترتيب الدوري الإنجليزي

مواد متعلقة

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

أرسنال يكتسح سلافيا براغ بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية