أرقام بيب جوارديولا في 999 مباراة كمدرب

يستعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، غدا الأحد، لحدث فارق في مسيرته التدريبية الطويلة، عندما يقود فريقه أمام ليفربول في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على السيتي، في أبرز الصدامات الكروية من البريميرليج لموسم 2025-2026، حيث يسعى الفريقان إلى مزيد الاقتراب من المتصدر آرسنال.

ويدخل مانشستر سيتي وليفربول المواجهة بهدف تأكيد تداركهما البداية المتعثرة في الدوري، والعودة إلى حملة المنافسة على اللقب الذي توج به ليفربول في الموسم الماضي ومانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي.

جوارديولا يستعد لخوض مباراته ال1000 في مسيرته كمدرب

وتحمل مواجهة ليفربول والسيتي معها رقما لافتا للمدرب بيب جوارديولا الذي سيخوض مباراته الألف في مسيرته التدريبية، غدا الأحد، على ملعب الاتحاد.

ولم تكن مسيرة لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا أسطورية كلاعب، لكنه حظي بمكان ضمن أعظم 10 أساطير في التدريب في كرة القدم بحسب كثير من الملاحظين والمواقع المتخصصة.

550 مباراة لجوارديولا مع مانشستر سيتي

وسيكون بيب جوارديولا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمباراة 550 في مشواره التدريبي، وهو أكثر فريق أشرف عليه.

أرقام جوارديولا في 999 مباراة كمدرب

وتولى المدرب الإسباني قيادة بايرن ميونيخ في 161 بينما درب برشلونة في 247 مباراة، بجانب 42 مباراة مع الفريق الثاني لبرشلونة.

ويبلغ العدد الإجمالي للمباريات التي كان فيها جوارديولا مدربا، 999 حصد خلالها الكثير من الألقاب التي وصل عددها إلى 40 لقبا بالتمام والكمال.

ومن بين التتويجات التي أحرزها المدرب الإسباني، هي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2008 ـ2009 و2010 ـ 2011، ومع مانشستر سيتي في 2022 ـ 2023، بجانب التتويج بكأس العالم للأندية مع الفريقين.

أما في البطولات المحلية للدوري، فقد فاز بيب جوارديولا بـ12 لقبا من بينها 6 مع السيتي و3 مع برشلونة و3 أخرى مع بايرن ميونخ.

