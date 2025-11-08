السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أرقام بيب جوارديولا في 999 مباراة كمدرب

بيب جوارديولا
بيب جوارديولا
18 حجم الخط

يستعد الإسباني بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، غدا الأحد، لحدث فارق في مسيرته التدريبية الطويلة، عندما يقود فريقه أمام ليفربول في قمة الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي.

وعلى ملعب الاتحاد، معقل مانشستر سيتي، يحل ليفربول ضيفا ثقيلا على السيتي، في أبرز الصدامات الكروية من البريميرليج لموسم 2025-2026، حيث يسعى الفريقان إلى مزيد الاقتراب من المتصدر آرسنال.

ويدخل مانشستر سيتي وليفربول المواجهة بهدف تأكيد تداركهما البداية المتعثرة في الدوري، والعودة إلى حملة المنافسة على اللقب الذي توج به ليفربول في الموسم الماضي ومانشستر سيتي في الموسم قبل الماضي.

جوارديولا يستعد لخوض مباراته ال1000 في مسيرته كمدرب 

وتحمل مواجهة ليفربول والسيتي معها رقما لافتا للمدرب بيب جوارديولا الذي سيخوض مباراته الألف في مسيرته التدريبية، غدا الأحد، على ملعب الاتحاد.

ولم تكن مسيرة لاعب الوسط السابق لبرشلونة ومنتخب إسبانيا أسطورية كلاعب، لكنه حظي بمكان ضمن أعظم 10 أساطير في التدريب في كرة القدم بحسب كثير من الملاحظين والمواقع المتخصصة.

550 مباراة لجوارديولا مع مانشستر سيتي 

وسيكون بيب جوارديولا على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي للمباراة 550 في مشواره التدريبي، وهو أكثر فريق أشرف عليه.

أرقام جوارديولا في 999 مباراة كمدرب 

وتولى المدرب الإسباني قيادة بايرن ميونيخ في 161 بينما درب برشلونة في 247 مباراة، بجانب 42 مباراة مع الفريق الثاني لبرشلونة.

ويبلغ العدد الإجمالي للمباريات التي كان فيها جوارديولا مدربا، 999 حصد خلالها الكثير من الألقاب التي وصل عددها إلى 40 لقبا بالتمام والكمال. 

ومن بين التتويجات التي أحرزها المدرب الإسباني، هي دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في 2008 ـ2009 و2010 ـ 2011، ومع مانشستر سيتي في 2022 ـ 2023، بجانب التتويج بكأس العالم للأندية مع الفريقين.

أما في البطولات المحلية للدوري، فقد فاز بيب جوارديولا بـ12 لقبا من بينها 6 مع السيتي و3 مع برشلونة و3 أخرى مع بايرن ميونخ.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيب جوارديولا جوارديولا مانشستر سيتي ليفربول الدوري الانجليزي برشلونة بايرن ميونخ

مواد متعلقة

جوارديولا يعلق على دخوله نادي الألف بالدوري الإنجليزي، ورسالة مؤثرة من فيرجسون

جوارديولا يتغزل في نجم مانشستر سيتي: سيقودنا للبطولات

جوارديولا يتخذ قرارا غير مسبوق في تاريخه التدريبي مع لاعبي مانشستر سيتي

ماذا قال جوارديولا عن عودة مرموش للتهديف مع مانشستر سيتي؟

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

المالية تعلن موعد صرف مرتبات نوفمبر 2025

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

المزيد
الجريدة الرسمية