لاعب توتنهام يتلقى تهديدا بسلاح ناري في لندن والنادي يدعمه

اعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن دعمه للمدافع الإيطالي الدولي ديستيني أودوجي وعائلته، وذلك بعد أن زُعم أنه تعرّض لتهديد بسلاح ناري في لندن.

لاعب توتنهام يتعرض للتهديد

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ 31 عامًا على صلة بالحادثة التي وقعت في سبتمبر، وأُفرج عنه بكفالة ريثما تتواصل التحقيقات.

وقال المتحدث باسم توتنهام: "نقدّم الدعم لديستيني وعائلته منذ وقوع الحادثة وسنواصل القيام بذلك. ونظرًا لكون الأمر قضية قانونية، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وتلقّت الشرطة اتصالًا في وقت متأخر من مساء السادس من سبتمبر يفيد بتعرّض رجل في العشرينيات من عمره لتهديد بسلاح ناري في إحدى ضواحي شمال لندن، وهي منطقة يقطنها عدد من لاعبي توتنهام وآرسنال.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تحدّث الضباط إلى الضحية، وأثناء سير التحقيق تبيّن أيضًا أن رجلًا آخر في العشرينيات من عمره زُعم أنه تعرّض للابتزاز والتهديد من الشخص نفسه".

ولم يُبلّغ عن وقوع أي إصابات في أي من الحادثتين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.