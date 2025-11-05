الأربعاء 05 نوفمبر 2025
لاعب توتنهام يتلقى تهديدا بسلاح ناري في لندن والنادي يدعمه

اعلن نادي توتنهام الإنجليزي عن دعمه للمدافع الإيطالي الدولي ديستيني أودوجي وعائلته، وذلك بعد أن زُعم أنه تعرّض لتهديد بسلاح ناري في لندن.

لاعب توتنهام يتعرض للتهديد 

وألقت الشرطة القبض على رجل يبلغ  31 عامًا على صلة بالحادثة التي وقعت في سبتمبر، وأُفرج عنه بكفالة ريثما تتواصل التحقيقات.

وقال المتحدث باسم توتنهام: "نقدّم الدعم لديستيني وعائلته منذ وقوع الحادثة وسنواصل القيام بذلك. ونظرًا لكون الأمر قضية قانونية، لا يمكننا الإدلاء بمزيد من التعليقات".

وتلقّت الشرطة اتصالًا في وقت متأخر من مساء السادس من سبتمبر يفيد بتعرّض رجل في العشرينيات من عمره لتهديد بسلاح ناري في إحدى ضواحي شمال لندن، وهي منطقة يقطنها عدد من لاعبي توتنهام وآرسنال.

وقال المتحدث باسم الشرطة: "تحدّث الضباط إلى الضحية، وأثناء سير التحقيق تبيّن أيضًا أن رجلًا آخر في العشرينيات من عمره زُعم أنه تعرّض للابتزاز والتهديد من الشخص نفسه".

ولم يُبلّغ عن وقوع أي إصابات في أي من الحادثتين.

