هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند هدافي الدوري الإنجليزي قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا قبل انطلاق الجولة الحادية عشر.

فيما يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا

2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف

2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف

2- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 6 أهداف

2- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف

3- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف

3- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف

3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف

3- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف

3- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف

3- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف

3- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف

3- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة غدا الأحد المقبل بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي

السبت 8 نوفمبر 2025

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً

الأحد 9 نوفمبر 2025

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً

