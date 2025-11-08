السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هالاند يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي قبل افتتاح الجولة الـ 11

هالاند
هالاند
18 حجم الخط

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، يتصدر هالاند هدافي الدوري الإنجليزي قمة جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 13 هدفا قبل انطلاق الجولة الحادية عشر.

 

فيما يتواجد محمد صلاح نجم ليفربول المركز الثالث برصيد 4 أهداف.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي  قبل افتتاح الجولة الـ 11 

1- إيرلينج هالاند مانشستر سيتي 13 هدفا
2- أنطوان سيمنيو بورنموث 6 أهداف
2- إيجور تياجو برينتفورد 6 أهداف
2- جون فيليب ماتيتا كريستال بالاس 6 أهداف
2- داني ويلبيك برايتون 6 أهداف
3- محمد صلاح ليفربول 4 أهداف
3- فيكتور جيوكيرس آرسنال 4 أهداف
3- جايدون أنتوني بيرنلي 4 أهداف
3- نيك فولتماده نيوكاسل يونايتد 4 أهداف
3- بريان مبويمو مانشستر يونايتد 4 أهداف
3- إليمان ندياي إيفرتون 4 أهداف
3- إيلي جونيور كروبي بورنموث 4 أهداف
3- ويلسون إيزيدور سندرلاند 4 أهداف

 

وتنطلق اليوم السبت مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز بـ 5 مواجهات، فيما تختتم الجولة غدا  الأحد المقبل بمثلهم وعلى رأسهم مباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول بملعب الاتحاد.

مواعيد مباريات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي 

السبت 8 نوفمبر 2025 

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 2:30 مساءً 

إيفرتون ضد فولهام - 5 مساءً 

وست هام ضد بيرنلي - 5 مساءً 

سندرلاند ضد أرسنال - 7:30 مساءً 

تشيلسي ضد وولفرهامبتون - 10 مساءً 

الأحد 9 نوفمبر 2025 

كريستال بالاس ضد برايتون - 4 مساءً 

أستون فيلا ضد بورنموث - 4 مساءً 

برينتفورد ضد نيوكاسل يونايتد - 4 مساءً 

نوتينجهام فورست ضد ليدز يونايتد - 4 مساءً 

مانشستر سيتي ضد ليفربول - 6:30 مساءً 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي هدافي الدوري الإنجليزي هالاند الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز محمد صلاح

مواد متعلقة

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

سلوت يتغنى بـ محمد صلاح بعد عودته للتألق مع ليفربول

الأكثر قراءة

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

هل تتضاعف صلاة الفرض والنافلة في المسجد الحرام؟

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

المزيد
الجريدة الرسمية