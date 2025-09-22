الإثنين 22 سبتمبر 2025
رياضة

الكرة الطائرة، أحمد سمير يقترب من قيادة المنتخب في دورة التضامن الإسلامي

أحمد سمير، فيتو
أحمد سمير، فيتو

الكرة الطائرة، تتجه النية داخل الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، نحو عدم تجديد تعاقد الإيطالي ماركو بونيتا المدير الفني لمنتخب الكرة الطائرة لفترة إضافية، وذلك بعد قيادة للفراعنة في منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين.

ويرى مسئولو اتحاد الكرة الطائرة أن المنتخب كان بإمكانه تقديم أداء أفضل من الذي ظهر عليه ببطولة العالم، وأن الفرصة كانت سانحة من أجل الذهاب بعيدا في المونديال، خاصة في ظل وجود مجموعة كبيرة من اللاعبين المميزين.

وكشف مصدر داخل اتحاد الكرة الطائرة، أن المنتخب حقق المستحيل في بطولة العالم بالفوز على منتخب إيران القوي صاحب التاريخ الطويل، وكان بإمكانه استكمال المسيرة وتحقيق العلامة الكاملة بالفوز على منافسين أضعف وهما الفلبين وتونس، لولا بعض الأخطاء الفنية وحالة عدم التركيز التي سيطرت على اللاعبين.

 تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني

ويدرس اتحاد الكرة الطائرة حاليا تكليف أحمد سمير بمهمة المدير الفني للمنتخب الوطني خلال المشاركة في دورة التضامن الإسلامي وكأس النخبة العربية، وعدم تجديد تعاقد المدير الفني الإيطالي ماركو بونيتا.

ونجح أحمد سمير في قيادة منتخب الشباب تحت 20 عاما لحصد لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي أقيمت مؤخرا على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وودع المنتخب الوطني منافسات بطولة العالم المقامة حاليا في الفلبين من الدور الأول، بعد تحقيق فوز وحيد في دور المجموعات أمام منتخب إيران، ثم خسارتين متتاليتين أمام الفلبين وتونس.

الكرة الطائرة الاتحاد المصري للكرة الطائرة ياسر قمر ماركو بونيتا

