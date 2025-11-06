الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مصر تشارك ببعثة رمزية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بـ 12 لعبة

بعثة مصر في دورة
بعثة مصر في دورة التضامن الإسلامي
18 حجم الخط

تشارك مصر ببعثة رمزية خلال منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي التي تقام في الرياض خلال الفترة من 7 إلى 21 نوفمبر الجاري، وذلك في 12 لعبة من أصل 23 لعبة مدرجة في جدول المنافسات.

وتنافس مصر خلال دورة التضامن الٱسلامي بالرياض، في رياضات السباحة، ألعاب القوى، كرة السلة 3×3، الملاكمة،الهجن، الفروسية، جودو، تنس طاولة، تايكوندو، رفع أثقال، مصارعة، ألعاب بارالمبية (ألعاب قوى – رفع الأثقال).

وتنطلق غدا الجمعة منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي» بنسختها السادسة، التي تستمر حتى 21 نوفمبر الحالي، بمشاركة 57 دولة إسلامية،

من ناحية أخرى فازت البطلة الأولمبية فريال أشرف، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه، اليوم الخميس بعضوية لجنة اللاعبين في الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، بعد حصولها على 20 صوتا من أصل 30 صوتا.

فيما بلغ عدد الأصوات الباطلة 6 أصوات، لتحصد فريال ثاني أعلى نسبة تصويت في الانتخابات التي شهدت منافسة قوية بين نخبة من أبرز الرياضيين من الدول الأعضاء.

وحضر عملية التصويت اللواء محمد محمود، رئيس البعثة المصرية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، ممثلًا عن اللجنة التي يرأسها المهندس ياسر إدريس، والتي رشحت فريال أشرف لخوض الانتخابات، تقديرا لمسيرتها الرياضية المميزة وإنجازاتها التاريخية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التضامن الإسلامي اللجنة الأولمبية ياسر إدريس وزارة الرياضة

مواد متعلقة

مجلس اللجنة الأولمبية يدعو وزير الرياضة لحضور اجتماع اليوم

اجتماعات مشتركة بين وزير الرياضة ورئيس الأولمبية، اعرف التفاصيل

وزير الرياضة ورئيس الأولمبية يلتقيان أبطال رفع الأثقال لمناقشة برامج إعدادهم وسبل دعمهم

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

مدير ترميم بالمتحف الكبير يكشف مفاجأة عن درع توت عنخ آمون

منال عوض: مواجهة التغيرات المناخية يتطلب تعزيز التعاون الدولي

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

تريزيجيه يحرز هدف الأهلي الأول في سيراميكا بنصف نهائي السوبر المصري

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

خدمات

المزيد

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

البلدي ترتفع جنيهين، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تراجع سعر الريال القطري في البنوك المصرية (آخر تحديث)

آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأزهر يحذر طلاب جامعة المنوفية الأهلية من المراهنات الإلكترونية والدارك ويب

حكم الدخول في صلاة الجماعة لمن لم يجد مكانا في الصف

تفسير حلم المشي في الصحراء وعلاقته بالوحدة والانعزال عن الآخرين

المزيد
الجريدة الرسمية