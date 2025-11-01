8 لاعبين في قائمة منتخب الجودو بدورة التضامن الإسلامي

يستعد المنتخب الوطني للجودو، للمشاركة في منافسات دورة التضامن الإسلامي بالسعودية، يومي 8 و9 نوفمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من المنتخبات والدول الإسلامية.

وتضم قائمة منتخب الجودو في دورة التضامن الإسلامي كل من:

يسري سامي (60 كجم) - عبد الرحمن عبد الغني (81 كجم) - علي عبد العال (90 كجم) - عمر الرملي (100 كجم) - محمد عبده (+100 كجم).

تسنيم رشدي (57 كجم) - فاطمة غانم (63 كجم) - صفا سليمان (+78 كجم).

