منتخب رفع الأثقال يطير إلى السعودية للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

دورة التضامن الإسلامي، غادرت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في منافسات دورة التضامن الإسلامي، المقرر لها خلال الفترة من 7 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتضم البعثة كلا من:

اللاعبين: كريم كحلة - عبد الرحمن محمد - السيد علي - نور الدين محمد - أحمد سعيد

اللاعبات: سارة سمير - رحمة أحمد - فاطمة صادق - نورا عصام - ياسمين محمد

ويترأس بعثة المنتخب محمد أيمن فؤاد عضو مجلس الإدارة، ومعه علاء حسن المدير الإداري للمنتخبات، ومحمد حسني مديرا فنيا للرجال وإسماعيل سنوسي مديرا فنيا للسيدات.

