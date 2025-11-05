الأربعاء 05 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

منتخب رفع الأثقال يطير إلى السعودية للمشاركة في دورة التضامن الإسلامي

منتخب مصر لرفع الأثقال،
منتخب مصر لرفع الأثقال، فيتو
18 حجم الخط

دورة التضامن الإسلامي، غادرت بعثة المنتخب الوطني لرفع الأثقال متوجهة إلى المملكة العربية السعودية، للمشاركة في منافسات دورة التضامن الإسلامي، المقرر لها خلال الفترة من 7 وحتى 21 نوفمبر الجاري.

وتضم البعثة كلا من:

اللاعبين: كريم كحلة - عبد الرحمن محمد - السيد علي - نور الدين محمد - أحمد سعيد

اللاعبات: سارة سمير - رحمة أحمد - فاطمة صادق - نورا عصام - ياسمين محمد

ويترأس بعثة المنتخب محمد أيمن فؤاد عضو مجلس الإدارة، ومعه علاء حسن المدير الإداري للمنتخبات، ومحمد حسني مديرا فنيا للرجال وإسماعيل سنوسي مديرا فنيا للسيدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دورة التضامن الإسلامي المنتخب الوطني لرفع الأثقال رفع الأثقال كريم كحلة سارة سمير

مواد متعلقة

الكرة الطائرة، أحمد سمير يقترب من قيادة المنتخب في دورة التضامن الإسلامي

اللجنة الأولمبية تتسلم قوائم المنتخبات المشاركة في دورة التضامن الإسلامي

محمد محمود رئيسًا لبعثة مصر في دورة التضامن الإسلامي بالسعودية

اللوائح تهدد مشاركة منتخب الملاكمة في دورة التضامن الإسلامي

الأكثر قراءة

وقفة للمحصلين بشركة مياه القاهرة للمطالبة بتحسين أوضاعهم

9 صور ترصد أول زيارة لرئيس قيرغيزستان لمصر ولقائه السيسي

تحرك برلماني لمواجهة ظاهرة سرقة الكهرباء

سعر الليرة السورية مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

رئيس قرغيزستان يهنئ السيسي بافتتاح المتحف المصري الكبير

تفاصيل ضبط المتهم في فيديو قطع اليد بالدقهلية، النيابة تبدأ التحقيق مع الجاني وجراحة عاجلة للضحية

الأعلى للإعلام يحفظ شكوى نادي الزمالك ضد مجلة الأهلي

بعد خطابه بالمصرية، علاء مبارك يعلق على فوز زهران ممداني بمنصب عمدة نيويورك

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم الأربعاء 5-11-2025

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأربعاء 5-11-2025 بالأسواق

تعرف على سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل سجود التلاوة سنة أم فرض؟ وما الذي يقوم مقامه؟ الإفتاء تجيب

الحب في زمن النبوة، لمحات من قصة مغيث وبريرة

متى ينتهي وقت صلاة الفجر؟ وما أفضل أوقاتها؟

المزيد
الجريدة الرسمية