محمد الشناوي: "نرفض الهتافات المسيئة من الجماهير وما يحدث بالسوشيال ميديا كذب"

رد محمد الشناوي قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على هجوم وانتقادات الجماهير للاعبين.

محمد الشناوي

وأضاف الشناوي في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الزمالك: “نحن نتقبل الانتقادات من الجماهير ولكن لا تسمح بالتجاوز ”.

وتابع:"متعودين على وقوف الجماهير بجانبنا ومساندة اللاعبين وهو ما ننتظره غدا امام الزمالك".

واتم:"ما يحدث في السوشيال ميديا كلة “ كذب ” ولو هناك انتقاد أو هتافات مسيئة فنحن نعلم أنه فرد أو اتنين وليس جميع جماهير الاهلي".

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي نادي الزمالك، غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في العاصمة أبو ظبي.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري، غدا الأحد، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي.

وتنطلق المباراة النهائية في تمام الساعة 5.30 مساء بتوقيت القاهرة، 7.5 بتوقيت دولة الإمارات مستضيف البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري

تنقل مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، عبر أون سبورت، أبو ظبي الرياضية ودبي الرياضية.

الأهلي يتجاوز عقبة سيراميكا

وحقق النادي الأهلي فوزا غاليا على نظيره سيراميكا كليوباترا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما على استاد هزاع بن زايد في العين يوم الخميس الماضي.

فوز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح

وفاز الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 4/5 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء الخميس الماضي، على ملعب آل نهيان في أبو ظبي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

