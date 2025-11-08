لجنة طبية عالمية تزور مصر لدعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة

18 حجم الخط

استقبلت وزارة الصحة والسكان، لجنة الخبراء الاستشارية المستقلة للرقابة، والمنوطة بتقديم المشورة التقنية إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية للجنة في مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كجزء من استراتيجيات عمل الوزارة.

تعزيز منظومة الصحة العامة

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز منظومة الصحة العامة، ولاسيّما النجاحات التي حققتها مصر، في القضاء على عدد من الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال والملاريا، والالتهاب الكبدي الفيروسي بي، والحصبة، إلى جانب التوسّع في الخدمات الوقائية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ضمن المبادرات الرئاسية التي تُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن الترتيب لزيارة اللجنة إلى مركزٍ طبيٍ، كما تضمن إشادة اللجنة بالنطاق الواسع من الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى استمرار التعاون في دعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة وتعزيز القدرات الوطنية، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية «مصر 2030».

حضر الاجتماع، الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

