السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لجنة طبية عالمية تزور مصر لدعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة

د.عمرو قنديل يستقبل
د.عمرو قنديل يستقبل وفد من منظمة الصحة العالمية
18 حجم الخط

 استقبلت وزارة الصحة والسكان، لجنة الخبراء الاستشارية المستقلة للرقابة، والمنوطة بتقديم المشورة التقنية إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية، ضمن برنامج الزيارة الرسمية للجنة في مصر.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، كجزء من استراتيجيات عمل الوزارة.

 

تعزيز منظومة الصحة العامة

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الاجتماع ناقش الجهود الوطنية المبذولة في مجال تعزيز منظومة الصحة العامة، ولاسيّما النجاحات التي حققتها مصر، في القضاء على عدد من الأمراض المعدية، مثل شلل الأطفال والملاريا، والالتهاب الكبدي الفيروسي بي، والحصبة، إلى جانب التوسّع في الخدمات الوقائية وبرامج الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ضمن المبادرات الرئاسية التي تُعد نموذجًا رائدًا في تعزيز الرعاية الصحية الأولية.

وأضاف «عبدالغفار» إن الاجتماع تضمن الترتيب لزيارة اللجنة إلى مركزٍ طبيٍ، كما تضمن إشادة اللجنة بالنطاق الواسع من الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يشمل الوقاية والكشف المبكر والعلاج المجاني.

الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية

 

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، مشيرًا إلى استمرار التعاون في دعم خطط الوقاية والتأهب للأوبئة وتعزيز القدرات الوطنية، في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة ورؤية «مصر 2030».

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق السيادي الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل

حضر الاجتماع، الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتور نعمة سعيد عبد ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاستراتيجية الوطنية للصحة التهاب الكبد الالتهاب الكبدي الفيروسي بي الالتهاب الكبدي الفيروسي الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العاصمة الادارية حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة قطاع الطب الوقائي والصحة العامة لوزارة الصحة والسكان وزارة الصحة والسكان وزارة الصحة

مواد متعلقة

الحليب كامل الدسم، كيف يحمي القلب من تصلب الشرايين؟

خصوبة مهددة وقلب يحتضر، مخاطر التدخين على النساء

وزير الصحة يبحث مع وفد الصندوق السيادي الموقف التنفيذي لإنشاء مستشفى النيل للأطفال

الرعاية الصحية: تقديم 6 ملايين خدمة طبية وعلاجية بمجمع الإسماعيلية الطبي

"الصحة" تطلق حملة تقييم ميداني بشمال سيناء استعدادا لتطبيق التأمين الشامل

دراسة يابانية: تجاهل وجبة الإفطار وتناول العشاء المتأخر يهددان صحة العظام

الصحة: فتح باب تسجيل الرغبات لحركة تكليف الأطباء دفعة سبتمبر 2025

هيئة الدواء تستقبل وفدًا من منظمة الصحة العالمية لتعزيز التعاون في مجال الرقابة الدوائية

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي "لغز محير"، سعر الفراخ اليوم السبت 8 نوفمبر 2025

انتخابات مجلس النواب، انطلاق عمل غرفة عمليات التنسيقية لمتابعة تصويت المصريين بالخارج

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الصغرى بالقاهرة 20 والعظمى بالأقصر 33، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

موعد مباراة سندرلاند ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

سعر السمك اليوم، ارتفاع الجمبري 30 جنيها والمكرونة 5 والبلطي "كل يوم بحال"

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع ضد توتنهام في الدوري الإنجليزي

سعر جرام الذهب صباح اليوم السبت، عيار 21 وصل لهذا المستوى

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح معنى توحيد أسماء الله تعالى والصفات وحكم تأويلها

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 8 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية