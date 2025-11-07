مانشستر يونايتد يسعى لضم نجم برشلونة

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد يسعى لضم البرازيلي رافينيا من برشلونة.

ويمتد عقد رافينيا مع برشلونة حتى عام 2028، وهو ما يمنح الإدارة بعض الاطمئنان، لكنه أيضًا يفتح الباب أمام مفاوضات محتملة إذا وصلت عروض مالية ضخمة.

وبحسب تقارير صحفية، أبرزها موقع "فيشاجيس" فإن مانشستر يونايتد مستعد لتقديم عرض ضخم يبلغ 120 مليون يورو من أجل ضم رافينيا في صيف 2026، وهو مبلغ قد يصعب على برشلونة رفضه.

إلا أن نجاح الصفقة يعتمد بشكل كبير على نتائج الفريق الإنجليزي هذا الموسم، فإذا فشل اليونايتد في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، فإقناع اللاعب بالرحيل سيكون شبه مستحيل، إذ يرى رافينيا أن اللعب في البطولة الأوروبية الكبرى أولوية لا يمكن التنازل عنها.

ورغم أن فكرة العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز تستهويه، إلا أنه لن يغامر بمسيرته التنافسية إلا في مشروع رياضي طموح ومضمون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.