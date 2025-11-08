السبت 08 نوفمبر 2025
الأهلي يكشف تطورات إصابة لاعبات فريق الكرة للسيدات

أشرقت عادل، فيتو
أشرقت عادل، فيتو
كشف الجهاز الطبي  بالنادي الأهلي سيدات، أن إيمان حسن، لاعبة الفريق، تعرضت لإصابة بالتواء في كاحل القدم الأيمن أثناء مشاركتها في الشوط الأول لمباراة زد، ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري.


وأوضحت أن الجهازين الفني والطبي فضلا استبدال اللاعبة لتجنب تفاقم الإصابة، على أن تخضع لفحص طبي دقيق لتحديد حجم الإصابة.

وأضافت أن أشرقت عادل اشتكت من آلام في أحد أربطة كاحل القدم الأيسر، وتم وضع برنامج علاجي وتأهيلي لتجهيزها للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالنادي الأهلي مع نظيره فريق زد إف سي، بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الجمعة، على ملعب الأخير بالشيخ زايد، ضمن منافسات الجولة الثامنة ببطولة الدوري الممتاز.

 

تشكيل سيدات الأهلي أمام زد

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيفتيش ونورا خالد وإيمان حسن وثريا.

الوسط: لولو نصر ومنة طارق وحبيبة عصام ونور يوسف.

خط الهجوم: ميا داردن وميرسي أتوبرا.

 

