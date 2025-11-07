السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

سالم الدوسري يعلق على ترشيحه لجائزة الأفضل

سالم الدوسري،فيتو
سالم الدوسري،فيتو
18 حجم الخط

تحدث سالم الدوسري لاعب الهلال عن ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتشكيل المثالي في جوائز الأفضل.

وقال الدوسري: "أنا سعيد لأنني أول سعودي يتم ترشيحه لتشكيل فيفا السنوي".


وتابع سالم: "للمزيد أطمح، وعندي أهداف كثيرة، واللي في الماضي إنتهى، أنا ولد الحاضر، وسأعمل أكثر لكي أكون بالقمة".

وعن المباراة: "الحمد لله على نتيجة المباراة وأهم شيء هو الفوز بالنقاط كاملة".

وحقق نادي الهلال فوزا مثيرا أمام نظيره النجمة، بنتيجة 4ـ2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقدم نادي النجمة عن طريق لازارو في الدقيقة 3، ثم تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني عاد النجمة للتقدم من جديد عن طريق روبين نيفيز لاعب الهلال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60. 

ثم نجح الهلال في تعديل النتيجة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 71 وروبن نيفيز في الدقيقة 78 وسالم الدوسري في الدقيقة 90، لينجح الهلال في الفوز بالمباراة بنتيجة 4 ـ2.

 

 

ترتيب الهلال والنجمة في الدوري السعودي 

وبتلك النتيجة يحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل نادي النجمة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون أي نقاط.ج

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري السعودي الدوري السعودي للمحترفين الدوسري الهلال والنجمة ثيو هيرنانديز جدول ترتيب الدوري السعودي دوري السعودي سالم الدوسري

مواد متعلقة

جماهير مصر تؤازر منتخبها قبل مواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17 عاما (فيديو)

شاهد ملعب مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا في كأس العالم للناشئين (صور)

منتخب الناشئين يصل ملعب مباراة فنزويلا في كأس العالم (صور)

كأس العالم للناشئين، التشكيل الرسمي لمنتخب مصر أمام فنزويلا

مواعيد تدريبات الفرق المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

شاهد ملخص أهداف منتخب فنزويلا أمام إنجلترا قبل مواجهة مصر بمونديال الناشئين

أفضل مدرب للناشئين.. من هو المخضرم فيزكاروندو المدير الفني لفنزويلا ؟

الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام النجمة بالدوري السعودي

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

الهلال يقلب الطاولة على النجمة ويفوز 4-2 في الدوري السعودي

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث تصادم بالإسكندرية

الأزهر يدين تفجير مسجد داخل مجمع مدارس بجاكرتا ويؤكد تضامنه مع إندونيسيا

حالة الطقس غدا، الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار الخفيفة

محمد صلاح على بعد خطوة من معادلة رقم تاريخي جديد في الدوري الإنجليزي

أخبار الرياضة اليوم: لجنة الحكام المصرية لا علاقة لها بالسوبر بعد نصف النهائي.. سيناريوهات تأهل منتخب 17 عاما إلى دور الـ 32 من كأس العالم.. الأهلي يخوض مرانه الأول في أبوظبي استعدادا للأبيض

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤيا الرجل الأسود في المنام وعلاقتها بارتكاب المعاصي والذنوب

محمد سيد طنطاوي يوضح معنى النجدين في قوله تعالى «وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ»

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

المزيد
الجريدة الرسمية