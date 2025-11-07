سالم الدوسري يعلق على ترشيحه لجائزة الأفضل

18 حجم الخط

تحدث سالم الدوسري لاعب الهلال عن ترشيحه من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم لتشكيل المثالي في جوائز الأفضل.

وقال الدوسري: "أنا سعيد لأنني أول سعودي يتم ترشيحه لتشكيل فيفا السنوي".



وتابع سالم: "للمزيد أطمح، وعندي أهداف كثيرة، واللي في الماضي إنتهى، أنا ولد الحاضر، وسأعمل أكثر لكي أكون بالقمة".

وعن المباراة: "الحمد لله على نتيجة المباراة وأهم شيء هو الفوز بالنقاط كاملة".

وحقق نادي الهلال فوزا مثيرا أمام نظيره النجمة، بنتيجة 4ـ2 في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

وتقدم نادي النجمة عن طريق لازارو في الدقيقة 3، ثم تعادل الهلال عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة 10.

وفي الشوط الثاني عاد النجمة للتقدم من جديد عن طريق روبين نيفيز لاعب الهلال بالخطأ في مرماه بالدقيقة 60.

ثم نجح الهلال في تعديل النتيجة وتسجيل ثلاثة أهداف متتالية عن طريق ثيو هيرنانديز في الدقيقة 71 وروبن نيفيز في الدقيقة 78 وسالم الدوسري في الدقيقة 90، لينجح الهلال في الفوز بالمباراة بنتيجة 4 ـ2.

ترتيب الهلال والنجمة في الدوري السعودي

وبتلك النتيجة يحتل فريق الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 20 نقطة، بينما يحتل نادي النجمة المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري بدون أي نقاط.ج

