شاهد ملعب مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا في كأس العالم للناشئين (صور)

كأس العالم للناشئين، يلتقي منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، بقيادة مديره الفني أحمد الكأس، اليوم الجمعة، نظيره منتخب فنزويلا، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

ونشرت الصفحة الرسمية لاتحاد الكرة عددا من الصور لملعب سباير 5 الذي يستضيف مباراة منتخب مصر أمام فنزويلا.

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط

فنزويلا – 3 نقاط

هايتي – 0 نقاط

إنجلترا – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا قد فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

موعد مباراة مصر وفنزويلا والقناة الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر للناشئين أمام فنزويلا اليوم الجمعة، على ملعب سباير زون 5 بالعاصمة القطرية الدوحة، وتنطلق أحداثها في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

وتنقل مباراة مصر وفنزويلا على الهواء مباشرة عبر شاشة بي إن سبورت المفتوحة.

منتخب مصر يفوز على هايتي برباعية

حقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئين.

منتخب مصر يستعد لمواجهة فنزويلا، فيتو

