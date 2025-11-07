مواعيد تدريبات الفرق المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية والتي تقام بمصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الجاري، على ملعبي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ورايت تو دريم بالقاهرة، عن مواعيد التدريبات الأساسية للفرق.

وجاءت مواعيد تدريبات اليوم بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية (المجموعة الأولى):

فريق مسار (مصر): من 6:00 إلى 7:00 مساءً

الجيش الملكي (المغرب): من 7:30 إلى 8:30 مساء

فريق 15 أغسطس (غينيا الاستوائية): من 3:00 إلى 4:00 مساءً.

فريق يواسفاس (مالي): من 4:30 إلى 5:30 مساءً.

مشاركة ثمانية أندية

وتُشارِك في هذه النسخة من البطولة ثمانية أندية مقسمة على مجموعتين مكونتين من 4 فرق.

في المجموعة الأولى، وقع نادي مسار المصري إلى جانب الجيش الملكي المغربي، نادي 15 أغسطس ويواسفاس المالي.

أمّا المجموعة الثانية، فتضم حامل اللقب نادي مازيمبي الجنوب أفريقي، أسيك ميموزا الإيفواري، جابورون يونايتد وجاي كاي تي كوينز.

ومن بين هذه الأندية الثمانية، يخوض ناديا 15 أغسطس من غينيا الاستوائية ونادي يواسفاس من مالي مغامرتهما الأولى في المسابقة.

