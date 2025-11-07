الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مواعيد تدريبات الفرق المشاركة بدوري أبطال إفريقيا للسيدات

فريق مسار فيتو
فريق مسار فيتو
18 حجم الخط

 أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم النسائية والتي تقام بمصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الجاري، على ملعبي هيئة قناة السويس بالإسماعيلية ورايت تو دريم بالقاهرة، عن مواعيد التدريبات الأساسية للفرق.

وجاءت مواعيد تدريبات اليوم بملعب هيئة قناة السويس بالإسماعيلية (المجموعة الأولى):
فريق مسار (مصر): من 6:00 إلى 7:00 مساءً
الجيش الملكي  (المغرب): من 7:30 إلى 8:30 مساء 

فريق 15 أغسطس (غينيا الاستوائية): من 3:00 إلى 4:00 مساءً.
فريق يواسفاس  (مالي): من 4:30 إلى 5:30 مساءً.

 

مشاركة ثمانية أندية

 وتُشارِك في هذه النسخة من البطولة ثمانية أندية مقسمة على مجموعتين مكونتين من 4 فرق.

في المجموعة الأولى، وقع نادي مسار المصري إلى جانب الجيش الملكي المغربي، نادي 15 أغسطس ويواسفاس المالي.

أمّا المجموعة الثانية، فتضم حامل اللقب نادي مازيمبي الجنوب أفريقي، أسيك ميموزا الإيفواري، جابورون يونايتد وجاي كاي تي كوينز.

ومن بين هذه الأندية الثمانية، يخوض ناديا 15 أغسطس من غينيا الاستوائية ونادي يواسفاس من مالي مغامرتهما الأولى في المسابقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أبطال أفريقيا للسيدات أبطال أفريقيا لكرة القدم الجيش الملكي بطولة دوري أبطال أفريقيا ملعب هيئة قناة السويس مسار

مواد متعلقة

أفضل مدرب للناشئين.. من هو المخضرم فيزكاروندو المدير الفني لفنزويلا ؟

الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام النجمة بالدوري السعودي

بالقوة الضاربة، التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام فنزويلا بكأس العالم للناشئين

ترتيب مجموعة منتخب الناشئين قبل مواجهة فنزويلا بكأس العالم تحت 17 عاما

القناة المجانية الناقلة لمباراة مصر وفنزويلا في كأس العالم للناشئين

موعد مباراة الهلال ضد النجمة في الدوري السعودي

غرامة على الزمالك، عقوبات الجولة 13 من الدوري المصري

الزمالك في مواجهة طوفان بيراميدز.. مواجهة نارية تجمع الفريقين في نصف نهائي السوبر المصري على أرض الإمارات.. وهذا التشكيل المتوقع للفريقين وطاقم التحكيم

الأكثر قراءة

مصرع عنصرين شديدي الخطورة وضبط مخدرات وأسلحة بقيمة 96 مليون جنيه

التفاصيل الكاملة لإصابة إسماعيل الليثي في حادث تصادم أثناء عودته من حفل بأسيوط

رسائل قوية من السيسي لرؤساء ألمانيا والمجر وهولندا وبلجيكا وجنوب أفريقيا وقرغيزيا

مشاهد هزت حلوان، تفاصيل جريمة قتل صاحب محل شهير على يد "صديق الأمس"

محطة بشتيل للسكك الحديدية في أرقام (إنفوجراف)

أسعار الغذاء العالمية تواصل تراجعها للشهر الثاني بدعم من وفرة المعروض

حادث إسماعيل الليثي، خروج جثامين 4 من أسرة واحدة بمستشفى ملوي

من فرحة الحفل إلى مأساة الطريق، أضواء الغناء تتحول لظلام الفقد بحادث إسماعيل الليثي (صور)

خدمات

المزيد

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الجمعة

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح موضع ابتداء الصف خلف الإمام

من خواطر الشعراوي، تأديب الله لـ بني إسرائيل بسبب البقرة (فيديو)

تفسير حلم بيع السمك في المنام وعلاقته بالحصول على رزق حلال كثير

المزيد
الجريدة الرسمية