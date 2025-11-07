ريال مدريد يغرد في الصدارة، ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 12

18 حجم الخط

ترتيب الدوري الإسباني، يتصدر ريال مدريد قمة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة قبل الجولة الـ 12.

وتنطلق اليوم مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني “الليجا” بمواجهة إلتشي ضد ريال سوسييداد فيما تختتم الجولة يوم الأحد المقبل بمواجهة سيلتا فيجو ضد برشلونة.

ترتيب الدوري الإسباني قبل الجولة الـ 12

1- ريال مدريد 30 نقطة

2- برشلونة 25 نقطة

3- فياريال 23 نقطة

4- أتلتيكو مدريد 22 نقطة

5- ريال بيتيس 19 نقطة

6- إسبانيول 18 نقطة

7- خيتافي 17 نقطة

8- ألافيس 15 نقطة

9- إلتشي 14 نقطة

10- رايو فاييكانو 14 نقطة

11- أتلتيك بيلباو 14 نقطة

12- سيلتا فيجو 13 نقطة

13- إشبيلية 13 نقطة

14- ريال سوسييداد 12 نقطة

15- أوساسونا 11 نقطة

16- ليفانتي 9 نقاط

17- ريال مايوركا 9 نقاط

18- فالنسيا 9 نقاط

19- ريال أوفييدو 8 نقاط

20- جيرونا 7 نقاط



مواعيد مباريات الجولة الـ 12 من الدوري الإسباني

الجمعة 7 نوفمبر 2025

إلتشي ضد ريال سوسييداد - 10 مساءً - ملعب مانويل مارتينيز فاليرو

السبت 8 نوفمبر 2025

جيرونا ضد ديبورتيفو ألافيس - 3 مساءً - ملعب مونتيليفي

إشبيلية ضد أوساسونا - 5:15 مساءً - ملعب رامون سانشيز بيزخوان

أتلتيكو مدريد ضد ليفانتي - 7:30 مساءً - ملعب طيران الرياض ميتروبوليتانو

إسبانيول ضد فياريال - 10 مساءً - ملعب RCDE

الأحد 9 نوفمبر 2025

أتلتيك بيلباو ضد ريال أوفييدو - 3 مساءً - ملعب سان ماميس

رايو فاييكانو ضد ريال مدريد - 5:15 مساءً - ملعب فاييكاس

فالنسيا ضد ريال بيتيس - 7:30 مساءً - ملعب ميستايا

ريال مايوركا - خيتافي - 7:30 مساءً - ملعب سون مويكس

سيلتا فيجو ضد برشلونة - 10 مساءً - ملعب بالايدوس

