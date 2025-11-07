حملات توعية مكثفة لأصحاب المطاعم لتطبيق الاشتراطات البيئية بالإسماعيلية (صور)

18 حجم الخط

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة توعية شملت المرور الميداني على عدد من المطاعم والمحال التجارية بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة.

رفع مستوى الوعي البيئي

استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي البيئي لدى أصحاب الأنشطة التجارية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة.

جانب من الحملة،فيتو

وصرحت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك للقيام بالتفتيش على تلك المحال ومراجعة التراخيص والتنبيه بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية طبقًا للقوانين المنظمة مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط.

جانب من الحملة،فيتو

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

وأضافت "الخولي" أن الإدارة ستواصل تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري في مختلف المراكز والمدن؛ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية.

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظًا على بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.

