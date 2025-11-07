الجمعة 07 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

حملات توعية مكثفة لأصحاب المطاعم لتطبيق الاشتراطات البيئية بالإسماعيلية (صور)

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو
18 حجم الخط

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية، حملة توعية شملت المرور الميداني على عدد من المطاعم والمحال التجارية بشارع المعاهدة بمركز ومدينة القنطرة غرب؛ من أجل رفع الوعي البيئي والحفاظ على البيئة والتأكد من تطبيق الاشتراطات البيئية الخاصة. 

محافظ الإسماعيلية يكرم رئيسي تلفزيون وإذاعة القنال لبلوغهم سن التقاعد

بحضور مرشحة القائمة الوطنية، مؤتمر حاشد لحماة الوطن بالإسماعيلية (فيديو وصور)

رفع مستوى الوعي البيئي

استهدفت الحملة رفع مستوى الوعي البيئي لدى أصحاب الأنشطة التجارية، والتأكيد على أهمية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية حفاظًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدينة. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

وصرحت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسماعيلية، أنه تم تنظيم حملة بالتعاون والتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب، وذلك للقيام بالتفتيش على تلك المحال ومراجعة التراخيص والتنبيه بضرورة استخراج رخصة لمزاولة النشاط والحصول على الموافقة البيئية طبقًا للقوانين المنظمة مع ضرورة تطبيق الاشتراطات البيئية بكل نشاط. 

جانب من الحملة،فيتو
جانب من الحملة،فيتو

اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين 

وأضافت "الخولي" أن الإدارة ستواصل تنفيذ مثل هذه الحملات بشكل دوري في مختلف المراكز والمدن؛ لضمان الالتزام الكامل بالمعايير البيئية. 

وأكدت أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين؛ حفاظًا على بيئة نظيفة وصحية وآمنة لجميع المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التنسيق مع الوحدة المحلية المحال التجارية المرور الميداني بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية إدارة البيئة بالإسماعيلية

مواد متعلقة

بحضور مرشحة القائمة الوطنية، مؤتمر حاشد لحماة الوطن بالإسماعيلية (فيديو وصور)

تنفيذ 41 حالة تعد بمركزي أبو صوير والقنطرة غرب بالإسماعيلية

دعما لمحصول القمح، تدشين الموسم الرابع من مبادرة "ازرع" بالإسماعيلية (صور)

حبس سائق أتوبيس 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة دهس طالب الإسماعيلية

الأكثر قراءة

تفاصيل اندلاع حريق قرب مجسمات الأهرامات في السعودية (فيديو)

حكم قراءة سورة يس لمن توفى يوم الجمعة

"الزراعة" تكشف حقيقة فيديو نفوق الماشية على وسائل التواصل الاجتماعي

محافظ الإسكندرية يتابع الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025

محافظة الجيزة تعلن غلق شارع 26 يوليو كليًا باتجاه ميدان لبنان

قرار جديد لتنظيم زيارة المتحف المصري الكبير

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

القبض على كويتي حاول التحرش بفتاة أمام أبراج نايل سيتي

خدمات

المزيد

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية مساء اليوم الجمعة

سعر الريال السعودي أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة (تحديث لحظي)

ارتفاع سعر جرام الذهب خلال التعاملات بالصاغة

البلدي ترتفع 5 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، نهائي السوبر المصري.. مانشستر سيتي ضد ليفربول (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تحذر من فخ السوشيال ميديا: كل لايك بيسرق منك لحظة عمر

الآيات التي ورد فيها المسجد الحرام في القرآن الكريم والمقصود بها

الإفتاء توضح المقصود بمصطلح "أهل الفترة"

المزيد
الجريدة الرسمية