بحضور مرشحة القائمة الوطنية، مؤتمر حاشد لحماة الوطن بالإسماعيلية (فيديو وصور)

18 حجم الخط

نظم حزب حماة الوطن في محافظة الإسماعيلية، مساء الخميس، مؤتمرًا حاشدًا لدعم الدكتور محمد شيحة مرشح الحزب، والدكتورة ريهام شطوري مرشحة القائمة الوطنية ومرشحة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة “المرحلة الثانية”.

مكان إقامة المؤتمر

وأقيم المؤتمر في سرادق مهيب، بمنطقة منشية الشهداء في محافظة الإسماعيلية، وضم المئات من أهالي منطقة منشية الشهداء، وأهالي محافظة الإسماعيلية.

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

أهداف الترشح لانتخابات البرلمان

وخلال فاعليات المؤتمر استعرض المرشحان برنامجهما الانتخابي وذكرت الدكتورة ريهام شطوري أن الهدف من ترشحها بالانتخابات البرلمانية هو تحقيق مطالب البسطاء من شعب الإسماعيلية، وتحقيق التنمية الاجتماعية.

وأكد جميع الحضور أهمية المشاركة الإيجابية والفاعلة من المواطنين في العملية الانتخابية، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع ليكون صوتهم شاهدًا على مواصلة مسيرة التنمية والبناء المؤسسي للدولة المصرية وتعزيز مسيرتها الديمقراطية.

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

جانب من فاعليات المؤتمر، فيتو

تنطلق عملية التصويت في انتخابات مجلس النواب 2025 اليوم الجمعة، في الخارج، وذلك وفقًا للجدول الزمني المعلن من الهيئة الوطنية للانتخابات لمرحلة التصويت في الانتخابات البرلمانية بمحافظات المرحلة الأولى، وذلك بعد انتهاء فترة الدعاية الانتخابية المخصصة لمرشحي انتخابات مجلس النواب 2025، ليتم عقب ذلك إجراء التصويت في الداخل.

إجراء الانتخابات البرلمانية

وتجرى الانتخابات في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، على أن تجرى في الداخل 10 و11 نوفمبر.

ومن المقرر أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تستأنف الدعاية فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.

الدعاية الانتخابية

وشهدت الأيام الأخيرة بدء فترة الدعاية الانتخابية يوم 23 أكتوبر الماضي، بعدما تم إعلان الكشوف النهائية للمرشحين بعد الانتهاء من الفصل في الطعون المقدمة على طلبات الترشيح في انتخابات مجلس النواب، والتي بدأت وفق الجدول الزمني يوم 19 أكتوبر.

الجدول الزمني المتبقي في انتخابات مجلس النواب 2025

وترصد “فيتو” الجدول الزمني المتعلق بإجراءات ما بعد التصويت فى الانتخابات كالتالي:

تقدم الطعون الانتخابية على المرحلة الأولى خلال 48 ساعة من تاريخ الإعلان، ويكون أقصى موعد 20 نوفمبر، وتفصل الإدارية العليا خلال 10 أيام اعتبارًا من 21 نوفمبر حتى 30 نوفمبر.

ويبدأ الصمت لجولة الإعادة فى 30 نوفمبر، على أن تجرى الإعادة بالخارج 1 و2 ديسمبر، والداخل 3 و4 ديسمبر، وتعلن نتيجة الإعادة 11 ديسمبر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.