تنفيذ 41 حالة تعد بمركزي أبو صوير والقنطرة غرب بالإسماعيلية

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم ٢٩ أكتوبر حتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥، وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

تكثيف الحملات الخاصة بأعمال الإزالة

شهد يومي الأربعاء والخميس تنفيذ إزالة لعدد ٤١ حالة تعد على مساحة ٢٠ فدانًا وقيراط واحد و١٧ سهمًا و٦٧٣٢م٢ بمركزي أبو صوير والقنطرة غرب وذلك أعمال المرحلة امتداد المرحلة الثالثة من الموجة ٢٧، والتي نُفذت بنطاق المركزي، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيسي مركز ومدينة أبو صوير والقنطرة غرب ونواب المركزين، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من الحملات، فيتو

نتائج حملات اليوم

وشهد يوم الأربعاء تنفيذ ٢٠ حالة تعد على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ٤ أفدنة و١٠ قراريط و١٣ سهمًا و٦٥٩٢م٢ بمركز ومدينة أبو صوير، وفي يوم الخميس، تم تنفيذ إزالة لعدد ٢١ حالة تعدٍّ على أراضي أملاك دولة وأراضي زراعية بمساحة ١٥ فدانًا و١٥ قيراطًا و٤ أسهم و١٤٠م٢ بمركز ومدينة القنطرة غرب.

جانب من الحملات،فيتو

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

ومن الجدير ذكره، أن الموجة ٢٧ لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، يتم تنفيذها على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة في الفترة من ٩ حتى ٢٢ أغسطس ٢٠٢٥، والمرحلة الثانية في الفترة من ٣٠ أغسطس حتى ٢٦ سبتمبر ٢٠٢٥ كما تم تنفيذ المرحلة الثالثة في الفترة من ٤ حتى ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥، ويجري تنفيذ أعمال امتداد المرحلة الثالثة من الموجة في الفترة من ٢٩ أكتوبر وحتى ٣٠ نوفمبر ٢٠٢٥.

