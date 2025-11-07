الجمعة 07 نوفمبر 2025
رياضة

كأس العالم تحت 17 عاما، فنزويلا تتقدم على منتخب مصر بهدف في الشوط الأول

منتخب مصر تحت 17
منتخب مصر تحت 17 عاما
كأس العالم للناشئين، تقدم منتخب فنزويلا بهدف نظيف أمام منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في الشوط الأول من المباراة التي تقام بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات، ببطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليا في قطر، وتختتم فعالياتها يوم 27 نوفمبر الجاري.

وسجل منتخب فنزويلا هدف التقدم في شباك منتخب مصر للناشئين تحت 17 عاما، في الدقيقة 17.

تشكيل منتخب مصر أمام فنزويلا 

حراسة المرمى: عمر عبد العزيز
خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، ومهند الشامي
خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، وبلال عطية
خط الهجوم: حمزة عبد الكريم، وعبد العزيز الزغبي

ترتيب المجموعة الخامسة بعد نهاية الجولة الأولى

مصر – 3 نقاط
فنزويلا – 3 نقاط

إنجلترا – 3 نقاط
هايتي – 0 نقاط

فنزويلا تضرب إنجلترا بالثلاثة

وكان منتخب فنزويلا  فاز على إنجلترا بثلاثة أهداف دون رد في الجولة الأولى لحساب المجموعة الخامسة بدور المجموعات لبطولة كأس العالم تحت 17 عاما المقامة حاليا في قطر.

منتخب مصر يفوز على هايتي برباعية

وحقق منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة، الفوز على نظيره منتخب هايتي بأربعة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما الثلاثاء الماضي، ضمن الجولة الافتتاحية بدور المجموعات لبطولة كأس العالم للناشئ

