موعد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي السوبر المصري

الزمالك والأهلي
الزمالك والأهلي
يعقد غدا السبت، في تمام الساعة العاشرة صباحا بتوقيت مصر، والثانية عشرة ظهرا بتوقيت الإمارات، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك والأهلي في نهائي كأس السوبر المحلي، بملعب محمد بن زايد، ومن المقرر أن يشهد الاجتماع إنهاء كافة الترتيبات الخاصة بالمباراة، والزي المحدد لكل فريق، ومواعيد الوصول، وبعض التفاصيل الفنية الإضافية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برئاسة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، إلي فندق الإقامة بالعاصمة أبوظبي منذ قليل، استعدادًا لخوض الفريق مباراة الزمالك في نهائي السوبر المصري. 

وكانت البعثة قد غادرت فندق الإقامة بمدينة العين الإماراتية ظهر اليوم، متجهة إلى أبوظبي لخوض نهائي السوبر المصري. 

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في السابعة والنصف مساء الأحد المقبل بتوقيت الإمارات،  الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتأهل الأهلي إلى نهائي السوبر المصري بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا في نصف النهائي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء أمس على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين. 

