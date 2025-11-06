فرايبورج يفوز على نيس بثلاثية في الدوري الأوروبي

18 حجم الخط

حقق فريق فرايبورج الألماني الفوز علي نظيره نيس الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل هدف،في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الأوروبي.

وسجل ثلاثية فرايبورج كل من: يوهان مانزامبي في الدقيقة 29 وفينسينزو جريفو في الدقيقة 39 من ركلة جزاء، ديري شيرهانت في الدقيقة 42.

وجاء هدف نيس الوحيد عن طريق كيفين كارلوس في الدقيقة 25.

نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي

روما 1 - 2 فيكتوريا بيلزن

فينورد 3 - 1 باناثينايكوس

نادي ليل 3 - 4 باوك

سالزبورج 2 - 3 فرينكفاروزي

فنربخشة 1 - 0 شتوتجارت

سبورتينج براجا 2 - 0 سرفينا زفيزدا

ليون 2 - 0 بازل

سيلتك 2 - 1 شتورم جراتس

مكابي تل أبيب 0 - 3 ميتييلاند

يانج بويز 3 - 2 لودوجوريتس

فرايبورج 2 - 0 أوترخت

نوتينجهام 2 - 0 بورتو

ستيوا بوخارست 1 - 2 بولونيا

سيلتا فيجو 2 - 1 نيس

مالمو 1 - 1 دينامو زغرب

جو أهيد إيجلز 2 - 1 أستون فيلا

جينك 0 - 0 ريال بيتيس

بران 3 - 0 رينجرز

