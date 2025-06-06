طبق العيد، طريقة عمل الكبد والكلاوي عقب ذبح الأضحية

اعتاد المصريون على تناول الكبدة على الإفطار فى عيد الأضحى المبارك حيث يتم طهيه عقب الذبح مباشرة وهى أكلة مميزة وشعبية شهيرة.

وطبق الكبدة له مذاق لا يقاوم ومرتبط مع المصريون بالذكريات لأنها عادة متوارثة، وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضير طبق الكبدة بمذاق لا يقاوم.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل الكبدة والكلاوى.

مكونات عمل الكبدة والكلاوى:-

كبدة مقطعة شرائح بأى كمية

كلاوى مقطعة شرائح بأى كمية

ثوم مفروم

سمن بلدى

ملح

فلفل أسود

طريقة عمل الكبدة والكلاوى:-

نحضر مقلاة غير لاصقة ومش بها السمن ونضعها على النار، ونضع الثوم حتى تظهر رائحته فقط ولا يحترق.

نضيف الكلاوى ونقلب جيدا حتى يتغير لونها.

ثم نهديء النار ونترك الكلاوى حتى تنضج.

ثم نضيف لها الكبد ونقلب حتى يتغير لونها.

ثم نضيف الملح والفلفل ونقلب ونترك الخليط على النار الهادئة لمدة 5 دقائق حتى نضج الكبدة.

ثم تقدم الكبدة والكلاوى ساخنة.

يجب مراعاة أن الكبدة تنضج سريعا لذا لا يجوز تركها كثيرا على النار حتى لا تجف.

طريقة عمل الكبدة والكلاوى

وهناك طريقة أخرى لعمل الكبدة والكلاوى

مكونات عمل الكبدة والكلاوى بالبصل:-

كبدة مقطعة شرائح باى كمية

كلاوى مقطعة شرائح بأى كمية

بصل مفروم

فلفل مقطع مكعبات عادى أو حار حسب الرغبة

ثمرة طماطم مبشورة

2 فص ثوم

ملح

فلفل اسود

بهارات

رشة قرفة

رشة جوزة الطيب

سمن بلدى

فص جيهان

ورقة لورى

طريقة عمل الكبدة والكلاوى بالبصل:-

نشوح البصل فى مقلاة مع السمن، ثم نضيف الكلاوى ونقلب جيدا.

عند تغيير لون الكلاوى نتركها حوالى 5 دقائق على النار، ثم نضيف الفلفل وتقلب حتى يذبل قليلا ثم نضيف الكبدة.

نقلب جيدا ثم نضيف الطماطم المبشورة والتوابل ونقلب.

نهديء النار ونترك الخليط يتسبك قليلا وتنضج اللحوم.

ثم نرفع الكبدة والكلاوى من على النار وتقدم ساخنة بجانب الخبز الأسمر أو الأرز حسب الرغبة.

نصائح لغداء صحى فى العيد

وبالنسبة لوجبة الغداء فى عيد الاضحى المبارك، يجب أن تكون فى تمام الساعة الثانية أو الثالثة عصرا وان تحتوى على اللحوم المسلوقة ولو اللحم بها دهون يفضل تسويتها فى الفرن للتخلص من نسبة الدهون بها ويفضل اختيار اللحوم الحمراء الخالية من الدهون مع تناول نوع واحد من النشويات مثل الفتة المصرية أو المكرونة بالبشاميل أو الرقاق باللحمة، هذا بجانب طبق الشوربة وطبق السلطة الخضراء.

وبعد وجبة الغداء لا يجوز تماما تناول اللحوم أو الفتة أو الرقاق بعدها والاكتفاء فقط بتناول المياه والفاكهة الطازجة ويمكن تناول وجبة عشاء خفيفة تحتوي على اللبن الرائب والزبادي، مع ضرورة الامتناع عن المشروبات الغازية والحلوى بعد وجبة اللحوم وذلك لتجنب الشعور بالتخمة والتعب وعسر الهضم.

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