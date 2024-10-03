معهد التغذية: طهى الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية والحديد

كشفت الدكتورة نجلاء محمد استشاري التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية أن الطريقة الصحية لتناول الكبدة تكون بطريقة الكبدة الإسكندراني بينما طهي الكبدة بالردة يفقدها العناصر الغذائية فيها ويجعلها تفتقر لعنصر الحديد.

الأنيميا عند الأم للحامل تسبب الإجهاض

وأكدت ضرورة الاهتمام بالعناصر الغذائية التى تحتوى على الحديد لتجنب الإصابة بالأنيميا، مشيرة إلى أن الأنيميا عند الأم تسبب الإجهاض، موضحة أنه ليس شرط إصابة الطفل بالأنيميا في حالة إصابة الأم.



كان قد حذر المعهد القومي للتغذية من سلوكيات خاطئة ترتكبها ربات البيوت تسبب هدر الطعام أثناء الإعداد والتجهيز للطعام منها:



1- ترك الفاكهة والخضروات حتى تفسد.



2- استخدام الأدوات المثقوبة أو غير الجيدة التنظيف لأنها تلوث الأغذية.



3- عدم تنظيف الفواكه والخضروات الجاهزة للأكل.



4- استخدام ملعقة واحدة أثناء الطهي لتذوق الطعام عدة مرات دون تنظيفها.



5- استخدام لوح واحد لتقطيع الأطعمة الطازجة والنيئة معا.

وأوضح معهد التغذية أن من ضمن أسباب هدر الطعام أثناء الشراء احتياجات المنزل تشمل:

1- عدم إعداد قائمة بالمشتريات

2- التسوق مرة واحدة اسبوعيا

3- شراء الطعام قبل الانتهاء من تناوله

4- شراء أكثر مما نحتاج إليه

5- المبالغة في الإعلانات عن سلعة معينة

6- شراء أغذية غير جيدة وملوثة