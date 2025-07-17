ضبط طن كبدة ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط كمية تقدر بـ طن من الكبدة واللحوم المفرومة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة تفتيشية مفاجئة نفذتها الأجهزة الرقابية على إحدى الثلاجات بالمدينة الصناعية بمنطقة بني غالب بمركز أسيوط.

أوضح محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بضرورة تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وضمان تقديم السلع الغذائية وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة.

تموين أسيوط يطلق حملة تموينية موسعة

وأشار إلى أن الحملة، التي تم تنفيذها بالتعاون بين مديرية التموين بأسيوط برئاسة خالد محمد، وكيل الوزارة، ومأموري الضبط القضائي (أحمد زرزور محمد، عز محمد عبد الرحمن، ومحمد بكر عبد الكريم)، تمكنت من ضبط 500 كجم كبدة، و500 كجم لحوم مفرومة، جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وقد تم التحفظ على المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد المحافظ استمرار الحملات الرقابية المكثفة على الأسواق، والمخابز، ومنافذ البيع المختلفة، لمواجهة كافة صور الغش التجاري والتأكد من سلامة السلع المعروضة، وتحقيق الانضباط داخل السوق المحلي، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.

وشدد أبو النصر على أهمية تضافر جهود كافة الجهات المعنية للسيطرة على الأسواق، وردع أي محاولات للتلاعب في السلع المدعمة، حمايةً لحقوق المواطنين والدولة على حد سواء.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى من خلال الأرقام التالية (114) و(2135858/ 088) و(2135727/ 088) أو الصفحة الرسمية لمحافظة أسيوط على الفيس بوك أو الارسال على الإيميل بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة.

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