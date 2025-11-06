لامين يامال يرد على جماهير كلوب بروج: "إذا كان لاعبا آخر لن تطلقوا صافرات ضده"

18 حجم الخط

أكد النجم الشاب لامين يامال، مهاجم فريق برشلونة، عقب التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري الأبطال 3-3، أنه "هادئ للغاية" ويحاول "تجنّب قراءة" كل ما يُكتب ويُقال عنه.

تصريحات لامين يامال

وقال اللاعب في تصريحات لقناة (موفيستار دوري الأبطال) "أشعر أنني بحال جيدة للغاية وأنني هادئ جدًا. أحاول عدم قراءة كل ما يُقال عني. كان هناك الكثير من الحديث عن الآلام التي أعاني منها، وهو ما أحزنني.. وكل شيء كان كذبًا. لقد كنت سعيدًا للغاية وأحاول العمل لأصل إلى هذا المستوى، وهذا ما أشعر به بشكل أفضل وأستمتع بوقتي حقًا".

وبسؤاله عن صافرات الاستهجان التي تلقاها من جماهير كلوب بروج، أكد يامال أنها "ليست صدفة" وأنه "إذا كانا لاعب آخر" لن يطلقوا صافرات ضده.

وأضاف نجم البرسا: "يفعلون هذا لأنني أقوم بعملي بشكل جيد. شيئًا فشيئًا اختفت الصافرات وهذا يعني أنني قمت بعملي بشكل جيد".

