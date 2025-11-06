الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لامين يامال يرد على جماهير كلوب بروج: "إذا كان لاعبا آخر لن تطلقوا صافرات ضده"

يامال
يامال
18 حجم الخط

أكد النجم الشاب لامين يامال، مهاجم فريق برشلونة، عقب التعادل أمام كلوب بروج البلجيكي بدوري الأبطال 3-3، أنه "هادئ للغاية" ويحاول "تجنّب قراءة" كل ما يُكتب ويُقال عنه.

تصريحات لامين يامال 

وقال اللاعب في تصريحات لقناة (موفيستار دوري الأبطال) "أشعر أنني بحال جيدة للغاية وأنني هادئ جدًا. أحاول عدم قراءة كل ما يُقال عني. كان هناك الكثير من الحديث عن الآلام التي أعاني منها، وهو ما أحزنني.. وكل شيء كان كذبًا. لقد كنت سعيدًا للغاية وأحاول العمل لأصل إلى هذا المستوى، وهذا ما أشعر به بشكل أفضل وأستمتع بوقتي حقًا".

وبسؤاله عن صافرات الاستهجان التي تلقاها من جماهير كلوب بروج، أكد يامال أنها "ليست صدفة" وأنه "إذا كانا لاعب آخر" لن يطلقوا صافرات ضده.

وأضاف نجم البرسا: "يفعلون هذا لأنني أقوم بعملي بشكل جيد. شيئًا فشيئًا اختفت الصافرات وهذا يعني أنني قمت بعملي بشكل جيد". 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

كلوب بروج البلجيكي دوري الابطال بروج البلجيكي برشلونة لامين يامال

مواد متعلقة

سيسيه يعلن قائمة ليبيا لوديتي السودان وموريتانيا استعدادا لكأس العرب

بمشاركة منتخب مصر، الكاف يعلن رسميا زيادة منتخبات أمم إفريقيا للسيدات

لاعب توتنهام يتلقى تهديدا بسلاح ناري في لندن والنادي يدعمه

السعودية تفتتح مشوارها في كأس العالم للناشئين أمام النمسا

الأكثر قراءة

هشم رأسه أمام المارة، تفاصيل مقتل صاحب محل كشري على يد مسجل خطر في حلوان

بالتزامن مع انقلاب درجات الحرارة، تحذير من هذه الظاهرة الجوية اليوم الخميس

قفزة في البلدي وانخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025

السعودية تكشف تفاصيل الفيروس المنتشر بالمملكة خلال الفترة الأخيرة

ارتفاع الذرة الصفراء والبيضاء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

سعر السمك اليوم، ارتفاع جديد يضرب البلطي وقفزة بالبوري وانخفاض 50 جنيها في الجمبري

حبس صانعة محتوى لنشرها مقاطع فيديو خادشة للحياء بالقليوبية

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك المصرية اليوم الخميس

الذهب يستهل تعاملات الخميس بارتفاع وهذا العيار يسجل 6085 جنيها

استقرار سعر الدينار البحريني في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 6-11-2025

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس الكونفدرالية 2025 -2026 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية العملية الجراحية في المنام وعلاقتها بمواجهة مشاكل صعبة

في ذكرى استشهاده، "عمر بن الخطاب" العادل الذي أقام دولة الإسلام على الحق والمساواة

ابدأ يومك به، دعاء الصباح للزوج والحبيب

المزيد
الجريدة الرسمية