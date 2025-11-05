الأربعاء 05 نوفمبر 2025
سيسيه يعلن قائمة ليبيا لوديتي السودان وموريتانيا استعدادا لكأس العرب

منتخب ليبيا
أعلن المدرب أليو سيسيه المدير الفني للمنتخب الليبي عن القائمة الرسمية التي ستخوض مواجهتي السودان وموريتانيا وديًا، وذلك ضمن تحضيرات الفريق للمباراة التأهيلية لكأس العرب في قطر.

قائمة ليبيا 

وضمت قائمة ليبيا كل من..

تقام المباراتان في إطار استعدادات المنتخب الليبي لخوض المباراة التأهيلية لكأس العرب – فيفا قطر 2025، والتي سيواجه خلالها منتخب فلسطين.

وأكد سيسيه أن الهدف من هذه المواجهات الودية هو اختبار جاهزية اللاعبين وخلق التجانس المطلوب قبل الدخول في التصفيات الرسمية، مشيرًا إلى أن الباب لا يزال مفتوحًا أمام جميع اللاعبين الذين يثبتون أحقيتهم في ارتداء قميص المنتخب.

