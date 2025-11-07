الجمعة 07 نوفمبر 2025
الكاف يعلن رسميا موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا 2025

حفل الأفضل في أفريقيا
حفل الأفضل في أفريقيا 2025
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) عن موعد ومكان إقامة نسخة 2025 من جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأفضل في العالم.

موعد ومكان حفل الأفضل في أفريقيا

وأكد الكاف أن الحفل سيقام في الرباط بالمغرب يوم الأربعاء 19 نوفمبر 2025، لتكريم أفضل اللاعبين في العالم.

سيبدأ حفل توزيع جوائز الكاف 2025 في الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي / 18:00 بتوقيت جرينتش / 20:00 بتوقيت القاهرة.

يُكرّم هذا الحفل اللاعبين والمدربين الأفارقة الذين تميّزوا بأداءٍ مميزٍ مع أنديتهم ومنتخباتهم، بالإضافة إلى تكريم الأندية والمنتخبات الوطنية التي شهدت عامًا استثنائيًا.

من بين الجوائز:

أفضل لاعبة أفريقية (سيدات) 2025
جائزة أفضل لاعب أفريقي (رجال) من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم 2025
جائزة أفضل مدرب في أفريقيا (رجال وسيدات) 2025
منتخب العام (رجال وسيدات) 2025
نادي العام (رجال وسيدات) 2025
أفضل لاعب شاب في أفريقيا لعام 2025


وشهدت السنوات الماضية فوز نجوم القارة السمراء بالجوائز علي النحو التالي

جائزة أفضل لاعب أفريقي من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (رجال):

2024: أديمولا لوكمان (نيجيريا)
2023: فيكتور أوسيمين (نيجيريا)
2022: ساديو ماني (السنغال)
2019: ساديو ماني (السنغال)
2018: محمد صلاح (مصر)


أفضل لاعبة أفريقية للعام (سيدات):

2024: باربرا باندا (زامبيا)
2023: أسيسات أوشوالا (نيجيريا)
2022: أسيسات أوشوالا (نيجيريا)
2019: أسيسات أوشوالا (نيجيريا)
2018: ثيمبي كجاتلانا (جنوب أفريقيا)
 

