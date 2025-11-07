الجمعة 07 نوفمبر 2025
الدوسري يقود التشكيل المتوقع للهلال أمام النجمة بالدوري السعودي

الهلال السعودي،فيتو
الهلال السعودي،فيتو
يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الهلال أمام نظيره النجمة، مساء اليوم الجمعة، ضمن لقاءات الجولة الـ8 من الدوري السعودي للمحترفين موسم 2025-2026.

التشكيل المتوقع للهلال أمام النجمة 

حراسة المرمى: ياسين بونو

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز- حسان تمبكتي- يوسف أكتشيشيك- متعب الحربي

خط الوسط: ناصر الدوسري- روبن نيفيز- سيرجي سافيتش

خط الهجوم: سالم الدوسري- ماركوس ليوناردو – مالكوم

فيما تشهد قائمة الزعيم غياب المدافع السنغالي، كاليدو كوليبالي، بداعي الإيقاف بعد الطرد في المباراة الأخيرة للزعيم بدوري روشن أمام الشباب.

بينما سيغيب أيضًا المدافع السعودي، علي لاجامي، عن المشاركة في المباراة بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى العضلة الخلفية، كما شهدت القائمة عودة الثلاثي علي البليهي وحسان تمبكتي وسيرجي سافيتش بعد تعافيهم من الإصابة.

ويدخل فريق الهلال مباراة اليوم وعينه على خطف النقاط الثلاث، من أجل مواصلة اللحاق بالوصيف التعاون صاحب الـ18 نقطة والمتصدر النصر برصيد 21 نقطة، حيث يحتل الزعيم المركز الثالث برصيد 17 نقطة، ويتطلع الهلال لاستعادة اللقب.

ويتسلح الزعيم في مباراة اليوم بانتصاراته المتتالية خلال الأربع جولات الماضية، وحقق انتصارًا صعبًا على نظيره الشباب بهدف دون رد بالجولة الماضية، ومن قبله حقق فوزًا ثمينًا في الجولة 6 أمام نظيره الاتحاد بهدفين دون رد، في كلاسيكو الدوري السعودي.

ويخوض الهلال مباراة سهلة نسبيًا اليوم أمام النجمة الذي يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي في المركز الـ18 بدون نقاط من 7 مباريات.

القنوات الناقلة مباشر لـ مباراة الهلال والنجمة في الدوري السعودي

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال والنجمة بث مباشر اليوم، عن طريق قنوات ثمانية الناقل الحصري للبطولات السعودية، وبالتحديد على شاشة قناة Thmanyah 1 HD.

وأسندت مهمة معلق مباراة النجمة ضد الهلال اليوم إلى المعلق الرياضي فهد العتيبي على شاشة قناة Thmanyah 1 HD.

موعد مباراة الهلال ضد النجمة في الدوري السعودي 

ومن المقرر أن تنطلق صافرة البداية لـ مباراة الهلال والنجمة، اليوم الجمعة، عند الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

