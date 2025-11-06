الخميس 06 نوفمبر 2025
رياضة

قائمة الممنوعات في السوبر المصري بالإمارات

السوبر المصري
السوبر المصري
أعلنت الجهة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري، اليوم الخميس، عن قائمة الممنوعات التي يُمنع إدخالها إلى استادات محمد بن زايد، وهزاع بن زايد، وآل نهيان، داعية الجمهور إلى الالتزام التام بهذه التعليمات لضمان أعلى معايير الأمن والسلامة العامة.

قائمة الممنوعات فى السوبر المصري

الأسلحة بجميع أنواعها.
عبوات الطلاء البخاخ، والمواد الكيميائية أو أية مواد أخرى قابلة للاشتعال أو التسبب بالضرر.
الألعاب النارية، مفرقعات الليزر، والمواد التي قد تعرض السلامة العامة للخطر.
العبوات والأكواب الزجاجية أو المعدنية. (يُسمح فقط بالأكواب البلاستيكية المفتوحة).
الحيوانات.

المظلات، عصي السيلفي، وعربات الأطفال.
سواري الأعلام التي يتجاوز طولها ٥٠ سم.
شاحن الهواتف.

الوقوف على المقاعد أو في الممرات المخصصة لحركة الجمهور.
الأبواق التي تسبب ضجيجًا مرتفعًا أو أبواق الغاز.
المواد ذات الطابع العنصري أو المسيء، بما في ذلك القمصان أو الأعلام.
دخول أرض الملعب أو المنطقة المحيطة غير المخصصة للجمهور.
المواد الترويجية أو الإعلانية غير المصرح بها.
كافة مستلزمات وإكسسوارات التدخين (التقليدية والإلكترونية)، بما في ذلك السجائر، السجائر الإلكترونية، والمدواخ.

