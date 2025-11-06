الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة سيدتين بكفر الشيخ

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام إحدى السيدات بالتعدي على أخرى بالسب والإتيان بحركات خادشة للحياء بمحافظة كفر الشيخ.

فيديو مشاجرة سيدتين بكفر الشيخ

بالفحص، تبين عدم وجود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد القائمة على تصوير الفيديو، وتبين أنها ربة منزل مقيمة بدائرة مركز شرطة مطوبس.

فيديو مشاجرة سيدتين بكفر الشيخ



وباستدعائها قررت بحدوث مشادة كلامية بينها وبين السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو، بسبب خلافات حول أولوية الوقوف أمام أحد المحال التجارية، تطورت إلى تعدٍ متبادل وإشارات خادشة.

وبمواجهة المشكو في حقها، أقرت بارتكاب الواقعة، واتهمت الأخرى بالتعدي عليها أيضًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.