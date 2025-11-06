حملات مكثفة لضبط الأسواق والتصدي لحالات التلاعب في أسعار الخبز

18 حجم الخط

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في مواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وخلال 24 ساعة، شنّ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات موسعة على المخابز السياحية الحرة والمدعمة، أسفرت عن ضبط 17 طن دقيق (أبيض وبلدي مدعم)، لثبوت مخالفات تتعلق بالبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، في إطار مواصلة الجهود لحماية الأسواق من التلاعب وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.