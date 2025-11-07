الجمعة 07 نوفمبر 2025
محافظات

قرارات النيابة العامة في واقعة احتراق سيارة وقود داخل محطة بنزين بالشرقية

النيابة العامة بمحافظة
النيابة العامة بمحافظة الشرقية، فيتو
فتحت النيابة العامة بمحافظة الشرقية تحقيقاتها في واقعة نشوب حريق هائل داخل محطة بنزين بقرية كفر العزازي التابعة لمركز أبو حماد، بعد اشتعال النيران في سيارة محملة بالوقود أثناء وجودها داخل المحطة، ما تسبب في حالة من الذعر بين الأهالي والعاملين قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي المضخات.

حريق هائل في محطة بنزين بالشرقية (صور)

تفاصيل اندلاع حريق هائل بسيارة محملة بالوقود بالشرقية 

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع الحريق داخل المحطة، فانتقلت على الفور قوة من مركز شرطة أبوحماد وقوات الحماية المدنية مدعومة بـ6 سيارات إطفاء، وتم فرض طوق أمني بمحيط الحادث وإغلاق الطريق مؤقتًا لحين إخماد النيران وتأمين المنطقة.

المعاينة الميدانية لموقع الحريق

وباشر فريق من النيابة العامة المعاينة الميدانية لموقع الحريق، وأمر بالتحفظ على السيارة المحترقة لفحصها فنيًّا بمعرفة خبراء الأدلة الجنائية وانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب اندلاع النيران وتحديد ما إذا كان الحادث ناتجًا عن ماس كهربائي أو تسرب وقود أو فعل متعمد وسماع أقوال سائق السيارة والعاملين بالمحطة وعدد من شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة والتحفظ على كاميرات المراقبة داخل المحطة والمحال المجاورة لمراجعة لحظة اندلاع الحريق.

 

إعداد تقرير مفصل حول حجم الخسائر ومدى سلامة المنشأة بعد الحريق

كما كلفت النيابة الدفاع المدني والإدارة الهندسية بإعداد تقرير مفصل حول حجم الخسائر ومدى سلامة المنشأة بعد الحريق، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.

