قمة جديدة بين الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري.. التاريخ يبتسم للأحمر أمام الأبيض.. أبناء القلعة الحمراء في النهائي الـ14 على التوالي

باتت الجماهير المصرية على موعد مع مباراة قمة جديد بين الأهلي والزمالك، في نهائي كأس السوبر المصري، بعد نجاح القطبين في تخطي عقبة فريقي سيراميكا وبيراميدز في الدور نصف النهائي.

وللموسم الثاني على التوالي سيلتقي الأهلي مع الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري بالإمارات.

موعد نهائي كأس السوبر المصري

ويقام نهائي كأس السوبر المصري يوم الأحد المقبل، على محمد بن زايد بنادي الجزيرة، بين الأهلي الذي تخطى سيراميكا في نصف النهائي بالفوز 2-1، والزمالك الذي أقصى بيراميدز من نصف النهائي بركلات الترجيح 5-4 بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في السوبر المصري

التقى الأهلي مع الزمالك في كأس السوبر المصري 9 مرات، ونجح الأحمر في الفوز 7 مباريات، بينما انتصر الزمالك في مباراتين.

الأهلي في نهائي السوبر المصري للمرة 14 على التوالي

فاز الأهلي على سيراميكا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، على ملعب هزاع بن زايد في نادي العين الإماراتي، في نصف نهائي كأس السوبر المصري.

ويعد هذا هو التأهل للمرة الـ 14 علي التوالي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

سجل هدفي الأهلي، محمود تريزيجيه في الدقيقة 19 وجراديشار في الدقيقة 52، بينما أحرز هدف سيراميكا اللاعب مروان عثمان في الدقيقة 41.

تشكيل الأهلي أمام سيراميكا

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي وأحمد نبيل كوكا.

خط الوسط: مروان عطية وديانج وزيزو.

خط الهجوم: تريزيجيه وأشرف بن شرقي وجراديشار.

وجلس على دكة بدلاء الأهلي أمام سيراميكا كل من: عمر كمال عبد الواحد وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان وأحمد عبد القادر ومحمد شكري وأفشة وطاهر محمد طاهر ومصطفى شوبير ومحمد عبدالله.

تشكيل سيراميكا لمباراة الأهلي

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: محمد صادق - رجب نبيل - جاستيس آرثر - محمد عادل.

خط الوسط: عمرو السولية - أحمد بلحاج - كريم نيدفيد - إسلام عيسى - فخري لاكاي.

خط الهجوم: مروان عثمان.

وجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - إبراهيم محمد - محمد رضا - أحمد هاني - حسين السيد - عمرو قلاوة - أيمن موكا - أحمد سمير.

تشكيل الزمالك ضد بيراميدز

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح، محمود حمدي الونش، محمد إسماعيل، عمر جابر.

خط الوسط: أحمد ربيع، محمد شحاتة، محمود بنتايج، ناصر ماهر.

خط الهجوم: عمرو ناصر، عدي الدباغ.

وتواجد على مقاعد البدلاء: مهدي سليمان وحسام عبد المجيد وصلاح مصدق وسيف جعفر وعبد الله السعيد وأحمد حمدي وشيكو بانزا وأحمد شريف وسيف الجزيري.

تشكيل بيراميدز أمام الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي.

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - كريم حافظ - محمود زلاكة.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.

وتواجد على مقاعد البدلاء: محمود جاد - علي جبر - أحمد توفيق - محمود دونجا - عبد الرحمن مجدي - مصطفى زيكو - إيفرتون داسيلفا - محمد رضا بوبو - مروان حمدي.

