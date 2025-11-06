حملات تفتيشية بالمنطقة الصناعية بالإسماعيلية لضمان حقوق العمال وتنظيم سوق العمل

18 حجم الخط

تواصل مديرية العمل في محافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور أيمن شعبان تنفيذ حملاتها التفتيشية داخل المنطقة الصناعية؛ بهدف ضبط وتنظيم سوق العمل وحماية حقوق العمال.

فرق ميدانية للمتابعة

وفي هذا الإطار، تنفذ فرق ميدانية برئاسة سامية عبد السلام، مدير إدارة التفتيش العمالي، حملات مرور منتظمة على المصانع والمنشآت داخل المنطقة الصناعية؛ لمراجعة سجلات الأجور وساعات العمل، والتأكد من سلامة أوضاع العمالة المنتظمة وغير المنتظمة.

جانب من الحملات، فيتو

وكذلك متابعة تنفيذ اشتراطات السلامة والصحة المهنية، فضلًا عن التحقق من قانونية أوضاع العمالة الأجنبية والتأكد من حصولهم على تصاريح عمل وإقامة سارية.

جانب من الحملات، فيتو

تأتي هذه الحملات ضمن خطة وزارة العمل لتحقيق التوازن بين حقوق العمال وواجبات أصحاب الأعمال، وضمان تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوثيق عقود العمل، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، بما يسهم في تعزيز استقرار سوق العمل، وفي إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الصناعية ومتابعة تطبيق معايير بيئة العمل الآمنة.

