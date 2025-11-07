تيموثي شالاميت عن علاقته بكايلي جينر: ليس لدي ما أقوله

18 حجم الخط

رفض الممثل تيموثي شالاميت، إنه لن يتحدث عن علاقته بنجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال كايلي جينر، في أحدث حوار له مع مجلة فوغ.

وقال تيموثي، عند سؤاله عن علاقته العاطفية بكايلي جينر: " لن أتحدث عن حياتي العاطفية،، ولا أقول ذلك بدافع الخوف، ببساطة ليس لدي ما أقوله".

كايلي جينر ترغب في الإنجاب من تيموثي شالاميت

وذكرت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي بدأت مواعدته العام الماضي.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق ترافيس سكوت، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك.. مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

تيموثي شالاميت ينتقل للعيش مع كايلي جينر

وأكدت التقارير، أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، والممثل الشاب تيموثي شالاميت، تطورت، واتخذت شكل الجدية، كاشفة أن الممثل تيموثي شالاميت، انتقل للعيش مع كايلي جينر في قصرها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

