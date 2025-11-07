أطعمة تقوي الشعر والأظافر وتمنحهما مظهرًا صحيًا

18 حجم الخط

الشعر والأظافر يعكسان بشكل كبير الحالة الصحية العامة للجسم، فالهشاشة أو التساقط أو البطء في النمو غالبًا ما تكون مؤشرًا على نقص في العناصر الغذائية الأساسية.

التغذية السليمة ليست فقط مفتاحًا لبشرة نضرة وجسم قوي، بل أيضًا لشعر كثيف وأظافر قوية لامعة.

أطعمة تقوي الشعر والأظافر

في هذا التقرير، نستعرض أبرز الأطعمة التي تزوّد الجسم بالعناصر التي يحتاجها لبناء شعر وأظافر صحيين من الجذور حتى الأطراف، وفقًا لموقع OnlyMyHealth.

أولًا: البروتين – اللبنة الأساسية للشعر والأظافر

الشعر والأظافر مكوّنان في الأساس من بروتين يُعرف باسم الكيراتين، وهو ما يجعل البروتين الغذائي عاملًا رئيسيًا في تقويتهما.



البيض: مصدر غني بالبروتين عالي الجودة، بالإضافة إلى احتوائه على البيوتين (فيتامين B7) الضروري لنمو الشعر والأظافر ومنع تكسرها.



الدجاج واللحوم الحمراء الخالية من الدهون: تمد الجسم بالأحماض الأمينية الضرورية لبناء الكيراتين، كما توفر الحديد والزنك، وهما عنصران يحفزان نمو الشعر ويمنعان تقصف الأظافر.



العدس والفاصوليا: خيارات ممتازة للنباتيين، فهي غنية بالبروتين النباتي والحديد والزنك، وتساعد على تعزيز الدورة الدموية في فروة الرأس مما يغذي بصيلات الشعر.

أطعمة ومشروبات لشعر صحي

ثانيًا: الفيتامينات التي لا غنى عنها

1. فيتامين A

يساعد فيتامين A على إفراز الزيوت الطبيعية في فروة الرأس، مما يحافظ على ترطيب الشعر ولمعانه، كما يقي الأظافر من الجفاف والتقشر.

الأطعمة الغنية به: الجزر، البطاطا الحلوة، السبانخ، الكرنب، والكبدة.

2. فيتامين C

فيتامين C من مضادات الأكسدة القوية التي تساهم في حماية بصيلات الشعر من التلف الناتج عن الجذور الحرة. كما أنه ضروري لتكوين الكولاجين الذي يدعم قوة الشعر والأظافر.

المصادر: الفلفل الأحمر، البرتقال، الكيوي، الفراولة، والجوافة.

3. فيتامين E

يُعتبر من أفضل الفيتامينات لتحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، ما يعزز وصول الأوكسجين والعناصر الغذائية إلى بصيلات الشعر. كما يمنع هشاشة الأظافر ويكسبها لمعة طبيعية.

المصادر: اللوز، بذور دوّار الشمس، الأفوكادو، زيت الزيتون، والبندق.

4. فيتامينات مجموعة B

تُعرف فيتامينات B بأنها "فيتامينات الجمال"، خاصة فيتامين B7 (البيوتين) وB12.



البيوتين: يقوّي البنية البروتينية للشعر والأظافر ويمنع تكسره.

فيتامين B12: يساعد على نقل الأوكسجين إلى فروة الرأس والأظافر، مما يدعم نموهما الصحي.

المصادر: البيض، السمك، الحليب، الحبوب الكاملة، والموز.

ثالثًا: المعادن الداعمة للشعر والأظافر

1. الحديد

نقص الحديد من أكثر أسباب تساقط الشعر شيوعًا، إذ يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية وعدم وصول الغذاء الكافي إلى بصيلات الشعر.

الأطعمة الغنية به: الكبدة، السبانخ، العدس، الحمص، وصفار البيض.

2. الزنك

يساعد الزنك على إصلاح الأنسجة وتعزيز نمو الخلايا الجديدة، ويقي من تساقط الشعر وتقشر الأظافر.

المصادر: المحار، اللحوم الحمراء، بذور اليقطين، والمكسرات.

3. السيلينيوم

يُعد من مضادات الأكسدة المهمة التي تحمي بصيلات الشعر من التلف وتعزز مرونة الأظافر.

المصادر: الجوز البرازيلي، الأسماك، والبيض.

4. الكالسيوم

لا يقتصر دوره على العظام فقط، بل يساهم أيضًا في تقوية الأظافر ومنع تكسرها.

المصادر: الحليب ومشتقاته، السردين، واللوز.

رابعًا: الدهون الصحية – سر اللمعان والمرونة

الدهون الجيدة ضرورية لترطيب الشعر وفروة الرأس ومنع تقصف الأطراف، كما تمنح الأظافر مرونة ولمعانًا.

المصادر الممتازة:



الأفوكادو: يحتوي على فيتامين E وأحماض دهنية تساعد في ترميم الشعر الجاف والهش.



زيت الزيتون: يعزز الترطيب الطبيعي لفروة الرأس.



المكسرات والبذور: مثل الجوز والكتان والشيا، وهي غنية بأوميجا-3 التي توازن إفراز الزيوت وتحسن ملمس الشعر والأظافر.



الأسماك الدهنية: مثل السلمون والسردين والتونة، وهي من أغنى مصادر أوميغا-3، التي تمنع تساقط الشعر وتقوي الأظافر من الداخل.

خامسًا: الماء – عنصر الجمال المنسي

الجفاف من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى بهتان الشعر وهشاشة الأظافر. الحفاظ على الترطيب الكافي للجسم يساعد على مرونة الشعر وتجنب تكسره، كما يمنع جفاف الجلد المحيط بالأظافر. يُنصح بشرب ما لا يقل عن 8 أكواب من الماء يوميًا، إلى جانب تناول الفواكه الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال.

سادسًا: الأغذية الغنية بمضادات الأكسدة

مضادات الأكسدة تحارب الجذور الحرة التي تُضعف الخلايا المسؤولة عن نمو الشعر والأظافر.

المصادر: التوت بأنواعه، الرمان، العنب الأحمر، الشاي الأخضر، والكاكاو الخام. تناول هذه الأطعمة بانتظام يعزز مناعة الشعر والأظافر ويؤخر علامات الشيخوخة المبكرة.

سابعًا: نصائح غذائية عامة لدعم الشعر والأظافر



التنوع الغذائي هو الأساس: لا يمكن الحصول على كل العناصر من نوع واحد من الطعام، لذلك يجب التنويع بين البروتينات، الفواكه، الخضروات، الحبوب، والمكسرات.



تجنب الأنظمة القاسية: الحميات القليلة السعرات تحرم الجسم من الفيتامينات والمعادن الأساسية، ما يؤدي إلى تساقط الشعر وضعف الأظافر.



الاعتدال في تناول الكافيين: الإفراط في القهوة والشاي يمنع امتصاص الحديد والزنك من الطعام.



إضافة الزيوت الطبيعية للطعام: مثل زيت الزيتون وزيت بذر الكتان لزيادة الفائدة الغذائية والدهون الصحية.



المكملات الغذائية عند الحاجة: في حال وجود نقص واضح بعد التحاليل، يمكن تناول مكملات البيوتين أو الحديد أو الزنك تحت إشراف الطبيب.

إن جمال الشعر وقوة الأظافر لا يأتيان من مستحضرات العناية الخارجية فقط، بل يبدأان من الداخل عبر الغذاء المتوازن والمغذي.

تناول الأطعمة الغنية بالبروتينات والفيتامينات والمعادن والدهون الصحية والماء ينعكس مباشرة على المظهر الخارجي في صورة شعر قوي لامع وأظافر متينة لامعة.

لذا، اجعلي طبقك اليومي لوحة من الألوان الطبيعية — خضار، فواكه، حبوب كاملة، ومصادر بروتين متنوعة — لتغذية جمالك من الداخل قبل الخارج.

